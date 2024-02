Alfafar inicia el programa d’ocupació i formació Avancem III

Els participants obtindran una formació acreditada amb dos certificats de professionalitat

També llança una nova edició del Curs de Depenents/des polivalents de Comerços i Supermercats

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’ADL, Ocupació i Formació i de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha iniciat el programa mixt d’ocupació i formació dirigit a tota la població del municipi, Avancem Junts III.

Aquest projecte compta amb un pressupost de 268.533,60 € i té una durada de 12 mesos, en els quals 10 persones, de qualsevol rang d’edat, realitzaran un itinerari formatiu amb la finalitat d’obtenir dos certificats de professionalitat de les especialitats en “Operacions auxiliars de serveis administratius” i “Activitats administratives en la relació amb el client”.

Les persones participants d’aquest pla formatiu s’encarregaran de dur a terme un projecte únic: l’actualització de la guia comercial d’Alfafar.

A més, cal recordar que l’Ajuntament d’Alfafar està gestionant un altre programa similar, amb un pressupost de 250.778,40 €, T’Avalem Oportunitats, el primer programa exclusiu per a persones joves. Com recorda Noelia Moreno, regidora d’ADL, Ocupació i Formació, “és molt important que per a poder optar a aquests programes, s’ha d’estar inscrit en LABORA i en l’ADL d’Alfafar com a demandant d’ocupació”.

D’altra banda, la setmana pròxima començarà una nova edició del Curs de Depenents/des polivalents de Comerços i Supermercats, on 15 persones es formaran durant 120 hores de teoria i 80 hores de pràctiques en empreses de la zona. El curs se celebrarà de 16 a 20 hores i finalitzarà el pròxim 15 de març.

Serveis de l’Agència de Desenvolupament Local

L’Agència de Desenvolupament Local, a més d’aquests programes que combinen l’ocupació amb la formació i de cursos formatius, també presta altres tipus de serveis tant a la ciutadania com a les empreses. En aquest sentit, l’agència posa a disposició de les empreses la seua borsa de treball en la qual hi ha inscrites més de 3.000 persones de diferents perfils professionals; els comerciants locals també poden requerir la preparació i realització de cursos de formació específics per al seu sector de forma gratuïta i, a més, a través d’Alfafar Comercial, els comerços de proximitat, mercats, empreses de la gran superfície i totes les persones professionals poden sol·licitar diferents accions promocionals de forma gratuïta.

Respecte als serveis que presta als i les veïnes del municipi, a més d’orientar-los en la cerca d’ocupació i dels programes mixtos i cursos de formació que s’organitzen, l’agència ofereix ajudes a les empreses i persones treballadores autònomes que es decanten per contractar persones desocupades i empadronades a Alfafar, així com una ajuda de 1.000€ per a persones treballadores autònomes que inicien una activitat o que estiguen empadronades a Alfafar.

A més, l’ADL dinamitza el Fòrum Ocupa´t que, tal com explica Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, “en 2023 va celebrar la seua quarta edició en la qual es van oferir més de 180 vacants d’ocupació i van ser entrevistades més de 800 persones”.

Tant aquests serveis com els projectes que es realitzen, formen part de les actuacions que l’Ajuntament d’Alfafar dinamitza per millorar la formació professional, combatre l’atur i complir amb el seu compromís de millorar l’ocupabilitat de les persones residents al municipi.