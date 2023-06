Alfafar inicia “Integra Inclou”, un programa per a fomentar la igualtat d’oportunitats del veïnat

El projecte compta amb la intervenció de diferents departaments de l’Ajuntament d’Alfafar com l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), la Unitat d’Igualtat i l’Equip d’Atenció Primària.

L’objectiu principal és promoure la igualtat d’oportunitats, la no discriminació, la participació activa i la millora de l’ocupabilitat i les habilitats socials.

L’Ajuntament d’Alfafar, des del departament de Benestar Social, activa el programa “Integra Inclou”, un projecte d’implementació d’Itineraris d’Inclusió Social.

El seu objectiu principal és fomentar la inclusió del veïnat, promovent la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la participació activa. La millora de l’ocupabilitat i d’habilitats socials i l’ocupació dels grups més vulnerables.

El projecte va iniciar amb la presentació del programa i va comptar amb la participació de professionals de diferents àmbits. Agència de Desenvolupament Local (ADL). Unitat d’Igualtat. Equip d’Atenció Primària de caràcter bàsic i l’Ajuntament d’Alfafar. Per a aconseguir així una intervenció integral i un desenvolupament d’espais compartits i efectius de responsabilitat pública.

El primer taller ha sigut l’anomenat “Autoconeixement” i que busca validar a les persones per a sentir-se més incloses i conéixer les seues necessitats, capacitats, recursos, tant a nivell personal com del seu entorn. Va comptar amb participants d’entre 16 i 62 anys. Els quals a través del joc i la dinàmica, reflexionen sobre les seues vivències com a factors claus en el desenvolupament dels seus valors, actituds, interessos i motivacions.

Amb això es persegueix que aquelles persones que busquen ocupació aprenguen a expressar-se millor sobre si mateixes. I que la seua imatge personal es convertisca en la seua principal eina per a millorar les seues condicions d’ocupabilitat.

El segon taller pràctic, “Eines per a l’Ocupabilitat” està pensat per a orientar professionalment, fomentant la participació de les persones assistents, tant de manera individual com col·lectiva, a través de mitjans didàctics posats a la seua disposició a l’Aula Mentor Municipal.

“Proporcionar una experiència positiva afavorint un context càlid i segur on la persona usuària puga compartir les seues idees, emocions i representacions. Es motiva perquè vegen els seus punts forts i àrees de millora mitjançant la naturalesa subtil de les emocions, ajudant a entendre les seues pors i donant suport a la resiliència” aclareixen les professionals d’Itineraris d’Inclusió Social.

“L’Ajuntament d’Alfafar està compromés amb la cerca que de noves oportunitats i enfortir el més important que tenim en el nostre municipi: el capital humà” assegura Fina Carreño, regidora de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alfafar.