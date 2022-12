El projecte té previst actuar sobre els 759m2 de carrer per a implantar la plataforma única.



L’actuació respon a les reclamacions veïnals i dona continuïtat i s’integra en les obres d’entorn amable que es van realitzar a Llocnou de la Corona.



El preu de la licitació és de 130.000 euros i serà cofinançat entre el consistori i la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables amb una subvenció de 60.000 euros.

L’Ajuntament d’Alfafar està en procés de licitació per al projecte de reurbanització del carrer Bosch Marín. Aquesta actuació busca donar resposta a la reclamació del veïnat i dona continuïtat i s’integra en les obres d’entorn amable que es van realitzar a Llocnou de la Corona.

Per a aquest fi, està previst actuar en els 759m2 de carrer en els quals s’implantarà el concepte de plataforma única de manera que els vianants i els vehicles transiten en la mateixa cota. Així, a més, es complirà amb els criteris d’accessibilitat, problema al qual s’enfronten molts barris antics al no complir les voreres amb l’amplitud necessària. A més, s’estableix la prioritat del recorregut per als vianants, s’incrementen el mobiliari urbà i s’alenteix el trànsit.

La licitació està pressupostada en 130.000 euros i el termini per a presentar ofertes finalitza el pròxim 30 de desembre. Els treballs seran cofinançats entre el consistori i la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, qui aporta una subvenció de 60.000 euros. El termini d’execució de les obres està previst en 3 mesos des del seu inici.

Amb aquestes obres, l’Ajuntament d’Alfafar dona compliment a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11.6 “Reducció d’impacte ambiental en ciutats”, al ODS 11.7 “Proporcionar l’accés a zones verdes i espais públics segurs” i al ODS 3.9 “Reducció de morts per contaminació química i pol·lució”.