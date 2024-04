L’objectiu és implicar la ciutadania perquè entenga que millorar la ciutat és cosa de tot el món i no sols de l’ajuntament

Es crearà una plataforma de comunicació que albergue les diferents campanyes temàtiques

L’Ajuntament d’Alfafar llança la seua campanya global de conscienciació ciutadana a través de les seues plataformes de comunicació i que albergarà les diferents campanyes de sensibilització que versaran sobre la neteja de parcs, carrers i jardins, els contenidors de fem, el reciclatge, la recollida d’excrements de mascotes i el vandalisme en mobiliari urbà, entre altres.

Amb aquesta iniciativa, el consistori persegueix millorar el municipi, posant a la ciutadania com a protagonista i involucrant-la mitjançant el seu lema “Casa de tots. Cosa de tots”, un concepte que sorgeix de la idea que Alfafar és la “casa” de tots els habitants del municipi i, per tant, mantindre-la decent, és una cosa que s’ha de fer conjuntament. En conseqüència, l’objectiu principal és la col·laboració i implicació de la població per a aconseguir una localitat més neta, sostenible i agradable.

Les quatre fases que conformen aquest projecte són impacte, avaluació, interacció i compromís. En primer lloc, la fase de l’impacte està relacionada amb el disseny de la cartelleria i la seua col·locació en els diferents espais publicitaris de la ciutat, així com en les xarxes socials municipals; ací, destaca que les i els consumidors són encara un públic passiu.

En segon lloc, en la fase de l’avaluació, ja tenen una motivació i busquen la manera de desenvolupar els seus coneixements que han adquirit a través de les explicacions didàctiques llançades en les xarxes.

En tercer lloc, arriba el moment de la interacció amb altres persones a través de l’orientació que rebran per part de l’ajuntament. En quart i últim lloc, la fase del compromís gràcies al reforç del concepte de conscienciació, recordant que tindre un Alfafar en condicions òptimes és cosa de tots i totes i que hem d’aconseguir-lo treballant a l’uníson.

El consistori porta quasi una dècada dissenyant accions que afavorisquen la conscienciació de les i els veïns del municipi

Cal destacar que el consistori porta quasi una dècada dissenyant accions que afavorisquen la conscienciació de les i els veïns del municipi, però, en aquesta ocasió i aprofitant els beneficis que ofereixen les noves tecnologies, entren en joc les xarxes socials com a eines òptimes per a promoure i generar un activisme social, a nivell local en primera instància, que coopere amb l’ajuntament per a conservar un municipi net i respectuós.

Aquesta campanya pretén posar els fonaments per a construir un Alfafar responsable, a través de la implicació de la ciutadania i el treball conjunt, que servisca d’exemple a altres poblacions de l’Horta Sud, afermant el seu compromís amb l’ensenyament i promoció d’actituds cíviques que milloren la convivència, la neteja, el manteniment de les zones verdes i el respecte al mobiliari i les infraestructures urbanes que possibiliten que Alfafar siga un espai més amable amb la ciutadania.