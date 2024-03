És una de les accions contemplades en el Programa d’Inversions d’Alfafar 2020 – 2030 (PIA)

Es preveu millorar els voltants de l’edifici mitjançant la captació de fons europeus

L’Ajuntament d’Alfafar, després de finalitzar les obres de rehabilitació i l’adequació de les instal·lacions que han durat al voltant d’un any i mig en total, va obrir les portes de l’Edifici Municipal Tauleta el passat dia 20 de març, que acollirà l’àrea de Serveis Socials i dotarà d’un espai a les associacions perquè es puguen reunir i organitzar les seues activitats.

El projecte s’ha subvencionat amb un pressupost superior als tres milions d’euros, dels quals 466.278 euros provenen de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i 550.000 euros mitjançant dos Convenis singulars de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica; la resta, 2.066.862 euros, provenen de l’aportació municipal.

La restauració d’aquest edifici, que compta amb un recinte de 1.900 metres quadrats, és una de les accions incloses en el Programa d’Inversions d’Alfafar 2020 – 2030 que, a més, també contempla la construcció de nous edificis i la millora de la mobilitat urbana. “S’ha mantingut l’estructura, les façanes i molts dels espais, però també s’ha buscat millorar la distribució interna per a rendibilitzar al màxim l’espai”, explica Arcadio del Real, regidor d’Urbanisme.

D’altra banda, cal destacar que, amb l’objectiu de calmar el trànsit dels voltants del carrer Tauleta i promoure la mobilitat per als vianants, el consistori ha iniciat les actuacions oportunes per a acollir-se a la convocatòria de fons europeus llançada per l’IVACE i obtindre, d’eixe mode, finançament per a pal·liar una part de la inversió necessària per a l’execució de les obres. “Amb això, no sols podrem donar per concloses les accions d’aquest edifici i els seus carrers adjacents, sinó que busquem disminuir la contaminació i preservar el medi ambient”, afirma Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar.

Serveis de l’Edifici Tauleta

Anteriorment, aquesta edificació ja va albergar la regidoria de Benestar Social, però també servia de lloc de reunió d’algunes associacions, així com de magatzem en el qual l’ajuntament guardava determinats estris i materials.

Ara, aquesta regidoria, gràcies a aquesta renovació i des del dimecres 20 de març, ofereix uns serveis més inclusius i moderns en unes instal·lacions accessibles que cobreixen les necessitats tant de la ciutadania com dels professionals que exerceixen allí les seues funcions. En la planta baixa està destinada a l’atenció al públic i, la planta superior, al cos tècnic i a les associacions.

L’ajuntament treballa per minimitzar les mancances que puguen existir en el municipi, i Adsuara, assegura que estan “augmentant i millorant els serveis públics, però també continuant la seua aposta ferma i decidida per les polítiques socials”.

Amb aquesta inversió, el consistori pretén optimitzar i modernitzar les dependències municipals i també adequar els seus entorns i carrers adjacents per a millorar els accessos, per a oferir un millor servei a la ciutadania.