Alfafar obri la convocatòria dels XVII premis Alfafar en Igualtat

Aquests guardons s’entreguen el 8 de març per a reconéixer la labor, trajectòria i aportació a la lluita per la igualtat de gènere tant de dones com d’entitats o associacions del municipi.

Les candidatures poden presentar-se fins al pròxim 17 de febrer. A través del Servei d’Atenció a la ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, el SAC del barri Orba o en l’Espai d’Igualtat.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Igualtat, ha convocato la nova edició dels premis “Alfafar en Igualtat”. Aquests guardons, que s’emmarquen dins de la celebració del Dia Internacional de la Dona del 8 de març. Reconeixen la labor i trajectòria de dones, entitats i associacions del municipi, en la lluita per la igualtat de gènere.

XVII edició d’aquests premis

Aquelles persones o entitats interessades a presentar la seua candidatura a la XVII edició d’aquests premis, han d’estar empadronades o registrades a Alfafar. Per a presentar la seua sol·licitud podran fer-ho per registre d’entrada en el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament o el barri Orba. O bé en l’Espai d’Igualtat abans del pròxim divendres 17 de febrer.

Com en edicions anteriors, les bases dels reconeixements d’aquesta iniciativa es recullen en quatre categories: “Dona rellevant d’Alfafar”, “Entitat rellevant d’Alfafar”, “Empresa amb polítiques d’Alfafar” i “Menció honorífica”, si escau. Les bases completes poden consultar-se en la web municipal www.alfafar.es.

Per tant, les dones homenatjades seran reconegudes per la seua labor no remunerada en l’àmbit domèstic i familiar. També ho seran aquelles dones que hagen destacat en qualsevol àmbit social, polític, cultural o esportiu. Finalment, es premiarà a les dones emprenedores que hagen posat en marxa un negoci en el municipi.

La cerimònia, un any més, es realitzarà de manera pública el mes de març, dins de les activitats en commemoració del Dia Internacional de la dona. En aquesta celebració, les autoritats pertinents faran lliurament dels guardons i distincions simbòliques a les dones i entitats seleccionades.

L’Ajuntament d’Alfafar, un any més, pretén visibilitzar i reconéixer l’apoderament de les dones i entitats del municipi, així com donar valor al treball exercit en tots els àmbits per aquest col·lectiu, que en moltes ocasions és poc valorat i invisibilitzat.