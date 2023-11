Alfafar organitza diversos actes per a commemorar el 25N

El lema d’enguany “No és virtual, és real, per unes xarxes lliures de violència” alerta sobre la violència contra les dones en el món digital

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Igualtat, ha posat en marxa la programació dels actes commemoratius del 25N, Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Amb la qual pretén proporcionar a la ciutadania més eines per a identificar i acabar amb aquesta mena de violència.

Encara que s’ha previst una desena d’activitats, ja s’han desenvolupat tres. La primera sessió del taller d’autodefensa per a dones que va impartir l’Associació Menstopia i Dons al Front, el col·loqui “Uneix-te, la teua veu importa”. Organitzat pel Programa d’Itineraris d’Inclusió Social i el taller dirigit per Erick Pescador, “Cura i Autocura en les relacions familiars: corresponsabilitat”.

En aquesta setmana que comença, d’una banda, demà dimarts dia 21, la psicòloga, formadora i pallassa, Amaia Prieto Marín. Impartirà la seua clownferencia “Qui bé et vol et farà riure” i, per un altre, amb la col·laboració de l’associació Dones en marxa, l’autora Mar Busquets Mataix presentarà el seu llibre “A l’altre costat” el dijous 23. Tots dos actes es faran en l’Espai d’Igualtat, a les 18.30h. A més, la segona sessió d’autodefensa per a les dones, serà dilluns que ve 27 a les 18h en l’Espai d’Igualtat.

L’acte central serà el divendres 24, a les 12 del migdia

L’acte central serà el divendres 24, a les 12 del migdia, quan la plaça de l’Ajuntament es convertirà en l’escenari d’una performance sobre la violència masclista i, posteriorment. Es llegirà el manifest institucional el lema del qual és “No és virtual, és real, per unes xarxes lliures de violència”.

En aquest sentit, Noelia Moreno, regidora d’Igualtat, defensa la importància de visibilitzar el fet que els patrons de violència també es traslladen a l’àmbit digital. “Ens trobem davant generacions que han nascut amb la tecnologia a les seues mans sense saber el nociva que pot ser si no se’ls forma adequadament”, insisteix l’edil.

Per això, s’han preparat dues activitats pensades per a orientar a les famílies i a la joventut. En primer lloc, a la Sala Ventura Alabau, el dimarts 28 Nira Santana, artista visual, docent i investigadora, dirigirà el taller “Saps a què juguen?”. A les 18.30h i, en segon lloc, en l’Espai Jove, el Centre Dona 24h realitzarà el taller “autoreificació en xarxes socials” a les 18.00h.

En conseqüència, Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, incideix en la importància que té no quedar-se només a fer campanyes informatives. Sinó treballar per a organitzar activitats instructives i atractives per a la ciutadania. De qualsevol rang d’edat, que els servisquen de guia per a utilitzar els recursos tecnològics i digitals.

Un altre dels actes més esperats és la IV Marxa Pobles Contra la Violència Masclista, el punt de trobada de la qual enguany és la Plaça Camp de Túria a Massanassa, partint des de l’Ajuntament d’Alfafar a les 10 del matí. Allí tindrà lloc la trobada de tots els ajuntaments que conformen la Mancomunitat de L’Horta Sud.

Totes aquestes accions responen al compromís de l’Ajuntament d’Alfafar de lluitar contra aquesta xacra social i de formar a la població en matèria de violència de gènere per a aconseguir una societat justa i igualitària.