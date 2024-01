Alfafar organitza una jornada en la neu per a la joventut

Es tracta d’una excursió que s’organitza per segon any consecutiuLa nova edició del programa d’orientació juvenil Jove Oportunitat arrancarà al febrer

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut – Espai Jove, inicia l’any amb una escapada a la neu a Valdelinares

Espai Jove, inicia l’any amb una escapada a la neu a Valdelinares per a les i els joves de la localitat. Així com per a les seues famílies ja que està pensada perquè la puguen gaudir tots els públics.

Les places són limitades, però, en el cas que hi haja excedents, podrà optar la joventut de localitats pròximes. Roberto Alacreu, regidor de Joventut, explica que la seua regidoria treballa per a oferir activitats que suposen una alternativa d’oci saludable i que, a més, siguen molt atractives per a aconseguir una alta participació.

“Al novembre organitzem un túnel de terror per a Halloween i. Al desembre, l’Alfafar Gaming Fest i totes dues activitats van tindre rècord de participació”, afig Alacreu.

L’excursió està prevista per al pròxim 3 de febrer i inclou el transport amb autobús, guia d’acompanyament i l’assegurança de viatge. Els i les menors de 15 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable. Però els qui tinguen entre 15 i 17 anys podran viatjar només amb l’autorització familiar.

Una vegada allí, la jornada és lliure. Per tant, els qui ho desitgen podran adquirir el forfet i llogar material d’esquí. O simplement passar un dia agradable i divertit amb els seus amics o família. Les inscripcions es mantenen obertes fins al 29 de gener.



Programa Jove Oportunitat – JOOP

D’altra banda, el mes vinent de febrer donarà principi una nova edició del programa Jove Oportunitat (JOOP). Que està dirigit a joves entre 16 i 21 anys que ni estudien ni treballen. Amb l’objectiu de reorientar-los al sistema educatiu o al món laboral. “És una estupenda oportunitat per a ells, perquè hi haurà professionals que els guien en el procés de construir el seu propi projecte de vida. Els motiven i els reforcen la seua autoestima”, indica Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar.



Té una duració de 4 mesos i s’impartirà de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 hores en les instal·lacions de l’Espai Jove, prèvia inscripció, ja que les places són limitades. Entre les accions que es realitzaran es troben les d‘orientació, coaching, visites a empreses i diferents activitats d’oci instructives, així com eixides socioculturals combinades amb l’orientació. A més, quan el programa estiga avançat se’ls prepararà per a realitzar la prova d’accés a un grau mitjà d’FP o se li ofereix alguna formació concorde al nivell del participant.



Amb aquestes accions, l’Ajuntament d’Alfafar manifesta la seua ferma aposta per la formació de la gent jove, proporcionant-los eines a través d’aquests programes per a ajudar-los en la construcció del seu propi futur.