Alfafar posa en marxa els Espais Concilia de Nadal i Reis

Ofereixen cura professional per a afavorir la conciliació laboral i familiar a famílies del municipi amb menors de 3 a 16 anys

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Igualtat, ha posat en marxa, per a la temporada nadalenca, el programa “Espais Concilia”.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Igualtat, ha posat en marxa, per a la temporada nadalenca, el programa “Espais Concilia”. Que ofereix un servei de cura professional per a famílies d’Alfafar, amb fills i filles d’entre 3 i 16 anys, amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.

Com que és un projecte que contempla l’actuació en períodes no lectius, en aquesta ocasió, s’ofereixen dues edicions que es duran a terme en el CEIP La Fila. D’una banda, “Espai Concilia Nadal”, que comprén els dies entre el 26 i el 29 de desembre, en horari de 8.30 a 14:30h i, per un altre, “Espai Concilia Reis”, del 2 al 5 de gener, en el mateix horari. El període d’inscripció finalitzarà el dia 15 de desembre i, en tractar-se d’espais flexibles, les famílies poden triar si assistiran tots els dies o si només seran necessaris dies solts.

El programa de Espais Concilia s’ofereix a aquelles famílies que necessiten un servei de cura professional de menors quan es donen situacions com la formació per a l’ocupació, coincidència amb la jornada laboral, cuidat de persones dependents, o en situacions excepcionals sobrevingudes, com poden ser malaltia greu, assistència a judicis, entrevista professional o situacions derivades de la violència de gènere, entre altres.

“Es tracta d’un instrument per a facilitar a les famílies el seu dia a dia en unes dates en què la conciliació es complica per ser un període festiu i no lectiu” explica Noelia Moreno, regidora d’Igualtat. Així mateix, també suposa una tranquil·litat, ja que els xiquets i xiquetes es queden al càrrec de persones professionals i es divertiran al mateix temps que aprenen i juguen.

A més, és un servei subvencionat inclòs en el marc del Pla Corresponsables de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat. Així, Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, creu que cal potenciar que s’impliquen els ajuntaments per a ajudar a la ciutadania, ja que són l’entitat que més informació té sobre les famílies que poden tindre necessitats especials.

Amb la posada en marxa d’aquest programa, l’Ajuntament d’Alfafar reforça les opcions per a afavorir la conciliació familiar i laboral, donant així resposta a les necessitats de les famílies del municipi.