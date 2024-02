Alfafar posa en marxa l’Agenda Urbana Local

El Pla Estratègic Municipal s’actualitzarà amb les dades obtingudes en l’enquesta

El consistori busca captar Fons Europeus que milloren la ciutat i els seus serveis

L’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa l’Agenda Urbana Local, un pla d’acció en favor de les persones. Que persegueix establir les actuacions i els projectes que servisquen per a millorar el municipi. Convertint-lo en un entorn amable, conscienciat, resilient i saludable, que oferisca a la ciutadania més oportunitats, confort, seguretat i un futur pròsper.

Sota el lema “Alfafar té Agenda”, comença aquest projecte a través de diverses actuacions. Realitzades amb la tècnica d’escolta activa, que recolliran les necessitats i propostes de la població, de l’administració pública. De les diferents associacions i comerços i de les entitats mediambientals. En paraules de Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, “es tracta d’establir no sols les polítiques municipals que les i els veïns consideren prioritàries, sinó també quin model de ciutat volem aconseguir”.

D’aquesta manera, les primeres reunions sectorials van començar el 13 de febrer amb les sessions mantingudes amb el personal municipal. Membres de la corporació i el sector econòmic i comercial. L’endemà, 14 de febrer, la reunió va versar entorn de l’associacionisme i, el dijous 15, es va parlar sobre salut, naturalesa i sostenibilitat amb la resta d’associacions l’activitat de les quals està lligada a aquests àmbits.

La següent de les accions que es realitzarà en les pròximes setmanes consisteix en una enquesta a peu de carrer a la ciutadania, els resultats de la qual seran utilitzats per a l’actualització del Pla Estratègic Municipal, i que se centrarà en trobar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi.

En aquest sondeig, les i els alfafarenses donaran la seua opinió sobre temes relacionats amb urbanisme, qualitat de vida i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), entre altres, de manera que les seues respostes ajuden a perfilar quina és la realitat d’Alfafar. Amb tota la informació obtinguda, s’establirà el full de ruta de la localitat per als pròxims anys, així com els projectes estratègics necessaris per a millorar-la.

La iniciativa també es troba en el marc d’alinear els objectius del municipi amb els de la Unió Europea. Segons el propi Adsuara, “la modernització del municipi en el marc europeu és un dels nostres objectius per als pròxims anys”. És per això que, des de l’administració local, es treballa també per a atraure els diferents fons europeus que puguen contribuir en la millora del municipi.

Així doncs, el consistori busca, d’una banda, construir de manera participativa el full de ruta que guie les actuacions municipals fins a 2030 i, per un altre, tenint en compte el gran potencial que té aquesta ciutat, no sols quant al nucli poblacional, sinó també pel que fa a la zona comercial i al Parc de l’Albufera, amb la creació de l’Agenda Urbana, cerca connectar totes les parts d’Alfafar, amb l’objectiu de continuar creixent i generant més benestar, més ocupació i més oportunitats.