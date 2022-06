Les activitats culturals de portes obertes se celebraran del 13 al 17 de juny.



L’Ajuntament d’Alfafar i SUMA Fitness Club revolucionen la natació en la Comunitat Valenciana i anuncien la implantació d’aquesta nova tecnologia en la piscina del Complex Esportiu Municipal.

En concret, han instal·lat Nagi Smartpool, un sistema desenvolupat per l’empresa valenciana Zonyx, que permetrà previndre els ofegaments mitjançant un sistema de localització en temps real. La ubicació es recull a través d’un xicotet dispositiu que porta el nadador en les seues ulleres de nadar. Aquesta informació indica quant temps porta un usuari submergit en l’aigua generant un senyal d’alarma amb vibració en el rellotge intel·ligent que porta el socorrista.

El Complex Esportiu Municipal SUMA Alfafar posarà en ús aquest innovador sistema de seguretat en els pròxims cursos de natació preescolar i escolar, convertint-se en la 1a piscina de la Comunitat Valenciana i 2a de tota Espanya a fer-ho en cursos infantils.

A nivell usuari, una dels grans avantatges per a les persones que facen ús del servei de piscina serà que podran saber en temps real el nombre de llargs realitzats, els metres recorreguts o el temps de nade i de descans. Aquesta informació augmentarà la qualitat de l’entrenament i l’experiència del servei de natació.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, anuncia la Setmana Cultural de portes obertes de l’Escola de Persones Adultes (EPA), que se celebrarà del 13 al 17 de juny.

La setmana cultural, a més de ser el tancament del curs, permet donar a conéixer els tallers, les activitats esportives i de formació de cara al nou període de matriculació. La EPA obrirà inscripcions del 27 de juny a l’1 de juliol i del 5 al 9 de setembre, perquè totes les persones que ho desitgen puguen accedir a la seua formació.

Les activitats començaran el dilluns 13 de juny, amb la inauguració d’exposicions dels seus tallers de dibuix, pintura, aquarel·la, cuina, patchwork, fotografia i informàtica. A continuació, hi haurà una actuació musical a càrrec de Combo Sedajazz.

El dimarts 14 es començarà la jornada amb una trobada intercultural. A la vesprada l’alumnat del taller de guitarra oferirà un concert a càrrec de Spyros Kaniaris. Seguidament, hi haurà una xarrada sobre nutrició, batch cookinkg, impartida per Patricia del Racó.

El dimecres 15 seguiran les activitats amb un passeig a peu del Saler a Pinedo i un esmorzar a la platja. A la vesprada es realitzarà una xarrada pel Dia Mundial del Medi Ambient, oferida per Beatriz Martín. Finalitzarà la jornada una exposició-conferencia de fotografia “Dons en la història de la fotografia”, a càrrec de Carmen Pérez.

El dijous 16 s’ha organitzat una visita guiada per València per a gaudir de l’art urbà. Després hi haurà un sopar pel barri del Carmen per a divertir-se amb l’ambient de la ciutat.

La setmana cultural de la EPA finalitzarà el divendres 17 de juny amb el tradicional sopar de fi de curs. Amenitzarà la jornada el mag i monologuista Rubén Aparici.

L’Ajuntament d’Alfafar i la seua Escola de Persones Adultes han organitzat la Setmana Cultural per a promoure la formació i oferir alternatives d’oci municipal per a la població.