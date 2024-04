El consistori no descarta acudir a Europa amb tota la documentació per vulneració dels drets fonamentals

Adsuara sol·licita la dimissió de Bernabé davant l’absència de diàleg i alternatives reals

El passe a nivell és un dels més freqüentats cada dia per la seua proximitat amb la zona comercial, una de les més grans de la Comunitat

L’Ajuntament d’Alfafar, després de les últimes declaracions realitzades per Pilar Bernabé, delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, i en representació de la veu i el sentir dels seus ciutadans, es veu en l’obligació d’expressar el seu més profund rebuig a la recent proposta de tancar el passe a nivell d’Alfafar, anunciada en el dia d’ahir.

Aquesta mesura no sols no representa cap avanç ni garantia de cap mena, sinó que suposa una amenaça directa al benestar de la població i a la seua salut mental, a la connectivitat i a la logística, no sols del nostre municipi, sinó de tota la zona circumdant, ja que el passe a nivell d’Alfafar no és simplement un encreuament ferroviari, és una artèria vital que facilita la fluïdesa del trànsit tant de persones com de mercaderies, unint de manera necessària diferents parts del nostre municipi i assegurant el dinamisme mínim necessari.

La proposta de Bernabé, marcada per una visible falta de coneixement de la realitat local i per una evident absència d’empatia cap a les necessitats i desafiaments diaris de les nostres poblacions, ha generat una profunda preocupació. No sols desoeix les veus dels residents i les entitats afectades, sinó que a més subestima l’impacte econòmic, social i emocional que tal mesura vol imposar. “No són els ajuntaments els que transiten pel pas a nivell, sinó les persones que, a més, es juguen la vida en fer-ho”, explica Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar.

A més, les paraules de la pròpia delegada en exposar que la solució és eliminar el passe a nivell i que després “anirem veient”, donen a entendre que les accions que exercisca aquest Govern seran fruit de la improvisació i no d’un projecte pensat per a salvaguardar la seguretat de la ciutadania. En aquest sentit, Adsuara adverteix que, després de 40 anys de sofriment i 77 vides segades amb les seues respectives famílies trencades, no tolerarà improvisació de cap mena i recorda que es tracta de vides humanes i no de colors polítics.

Enfront d’aquesta situació, davant la falta de consideració cap a les alternatives que des de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alfafar es proposen i davant la negativa constant al més mínim diàleg obert i constructiu, el consistori sol·licita formalment la dimissió de la delegada del Govern, Pilar Bernabé. “No som ciutadans de segona, senyora delegada, per dignitat, deixe de fer anti política o dimitisca abans que s’haja de penedir”. Declarava afectat Adsuara.

La gestió de Bernabé en aquest assumpte ha demostrat no sols una desconnexió amb les realitats i necessitats del nostre municipi, sinó també una falta de voluntat per a treballar de la mà amb la Generalitat Valenciana en la cerca de solucions, que compaginen interessos de seguretat i progrés amb el respecte i la millora de la vida dels nostres ciutadans, com si que s’han buscat en altres comunitats autònomes on les prioritats no són les persones sinó la rendibilitat política que obtinga el Govern d’Espanya.

L’Ajuntament d’Alfafar es manté obert al diàleg i compromés en la cerca de solucions que respecten i promoguen el benestar de tots els afectats. No obstant això, l’alcalde té molt clar que arribarà fins on siga necessari per a aconseguir-lo. “Tenim tota la documentació preparada, amb les signatures recollides, i un peu a Europa perquè estem davant una clara vulneració dels drets fonamentals”, sentència l’alcalde.

Finalment, la institució realitza una crida apel·lant a la solidaritat i al suport d’altres municipis i entitats, entenent que hui és Alfafar qui enfronta aquest desafiament, però demà podria ser qualsevol altre municipi de la Comunitat i que la unitat de tots és el que fa possible que es puga defensar la integritat del nostre territori i el principi de justícia, a través de valors essencials com l’empatia i el respecte mutu que han de regir les nostres accions i decisions.