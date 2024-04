Alfafar renova la campanya de Bono Comerç

Els bons seran de 50 euros, fraccionats en vals de 10 i 5 eurosEs poden canviar entre els mesos de maig i setembre en els comerços adherits a la campanya

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Comerç, ha publicat, un any més, la campanya “Bono Comercio”, que podrà sol·licitar-se i gastar-se a partir del pròxim 6 de maig i fins al 30 de setembre, o fins a esgotar el crèdit pressupostari.

A les persones beneficiàries de les ajudes se’ls entregarà un bo per valor de 50 euros dividit en tres fraccions de 10€ i quatre de 5€.

Aquests 50 euros hauran de ser canviats en compres pel doble del seu import. Per exemple, per a canviar un val de 10 euros, la despesa mínima de la compra haurà de ser de 20 euros.

D’aquesta manera, 50 euros són aportats per la persona beneficiària i 50 euros són pagats mitjançant el bo. A més, la seua utilització serà compatible amb qualsevol descompte, oferta o rebaixa disponible en el comerç adherit per al producte que es desitja adquirir.

Els bons es reben en forma de codi QR i podran presentar-se impresos o des del mateix dispositiu mòbil del beneficiari, en realitzar la compra.

Els requisits per a obtindre el bo són: ser major de 18 anys i estar empadronat en el municipi d’Alfafar. No obstant això, no podran ser beneficiàries les persones que no hagen canviat la totalitat dels bons comerços atorgats en la campanya de l’any 2023. A més, els beneficiaris del bo no podran tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament; s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

Només podrà retirar-se un bo per persona beneficiària, amb un màxim de dos per domicili, sempre que es complisquen els criteris esmentats.



Per a adquirir-ho, aquestes persones hauran d’emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar. Una vegada presentada i comprovats els requisits, s’enviarà el codi QR a través de correu electrònic, que podrà ser entregat en qualsevol dels comerços adherits a aquesta campanya.

Amparo Sanjuán, regidora de Comerç, explica que “per a nosaltres és molt important el suport a l’activitat comercial, aquesta és una ajuda econòmica per a les famílies que beneficia al comerç local d’Alfafar”.

Per a més informació, pot consultar-se l’ADL (Agència de Desenvolupament Local) en els seus canals de comunicació i oficina; a més, el llistat dels comerços locals adherits a aquesta campanya, en els quals podrà fer-se ús dels bons, es pot trobar en la web de l’ajuntament.



Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar pretén fomentar, visibilitzar i dinamitzar l’activitat comercial local, així com impulsar el consum en els establiments del municipi.