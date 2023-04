Després de finalitzar el termini legal establit, la mesa de contractació ha rebut 8 ofertes d’empreses per a realitzar el projecte i construcció de la residència i centre de dia per a majors

El procés administratiu continua i el personal tècnic es troba en fase de judici de valor i qualitat de les propostes rebudes.

La construcció d’aquest edifici de serveis s’engloba dins del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana i s’ha licitat per 20.680.123 euros.

Posteriorment, després de revisar les ofertes per la mesa de contractació i adjudicar el contracte. L’empresa adjudicatària disposarà de 4 mesos i mig per a presentar el projecte d’execució. Que serà revisat tant per l’oficina tècnica de l’Ajuntament com per la Generalitat Valenciana. Una vegada obtinga la seua aprovació, l’empresa adjudicatària haurà d’executar les obres en un termini de 28 mesos.

La residència i el centre de dia s’edificaran en un terreny municipal de 7.100m2. Amb un pressupost de licitació del projecte i obra de 20.680.123 euros.

La previsió del contracte contempla per a la residència una planta baixa amb superfície de 2.631 m² i que comptarà amb 93 habitacions totals distribuïdes en 3 plantes. El 75% del total d’aqueixes habitacions, 69 places, seran individuals. Cada planta disposarà de 31 places, distribuïdes en 23 habitacions individuals i 4 dobles. Dos menjadors, una sala d’activitats, una sala d’estar i una terrassa coberta.

El projecte contempla, així mateix, amb una planta baixa. En la qual es disposarà de menjador, cuina, sala d’infermeria, sala de tractament i cures, sala d’estar, consulta mèdica i dues sales polivalents d’estar, convivència i activitats.

Per part seua, per al centre de dia es preveu una superfície, en planta única, de 1.282 m² amb dues sales polivalents d’estar i convivència, podologia, perruqueria, sala de rehabilitació, sala d’activitats, consulta mèdica, sala de tractament i cures. Aquestes instal·lacions tindran capacitat per a atendre 60 persones usuàries.

Pla ‘Convivint’

La Generalitat Valenciana ha dotat al Pla Convivint d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 amb 561 milions d’euros per a 247 actuacions entre 2021 i 2025. A través d’aquestes actuacions, el Consell preveu crear 6.600 places en les infraestructures públiques i generar 3.500 ocupacions.