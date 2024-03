Alfafar ret homenatge a la dona amb una extensa programació

“Simplement igualtat” és el lema triat per a la commemoració d’enguany

La nova programació trimestral estarà en marxa fins al mes d’abril

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Igualtat, ha iniciat el seu programa d’actes per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el lema de la qual d’enguany és “Simplement igualtat”.

L’obra de teatre “Mort, amor i diners” representada divendres passat i la “Marxa per la Igualtat” celebrada aquest matí han sigut el punt de partida d’aquesta programació que continua aquesta vesprada, a les 18.30 h, en el Centre Cultural l’Alqueria amb l’exposició artística a càrrec de l’Associació Dones de Hui i que podrà visitar-se fins a l’11 de març. A més, el dia 6 es presentarà el llibre “Yolanda Salines Soler: Esforce + Constància = Èxit”, de l’autor Vicente Sala, a les 19 h, en el Saló de Plens. En pro de la conscienciació primerenca, s’ha programat per als centres escolars, els dies 6 i 7 de març, a la Sala Ventura Alabau, la representació del teatre “Jo compte, tu comptes”, que forma part de les representacions Contes per la Igualtat.

L’acte central se celebrarà el divendres 8 de març, a les 12 h, en la Plaça de l’Ajuntament, amb un acte reivindicatiu, la lectura del manifest institucional i una actuació musical. L’endemà, a les 16 h, tindrà lloc la XVIII Gala “Alfafar en Igualtat”, en la qual es premiarà a quatre dones per la labor realitzada, en benefici del municipi, amb les categories Empresa, Dona Rellevant i Menció honorífica. Seguidament, a les 19 h, la banda del Centre Instructiu Musical Alfafar (CIM) farà un concert commemoratiu en el seu propi centre i, a la mateixa hora, tindrà lloc l’actuació de l’Agrupació Musical Orba (AMO) a la Sala Sanchis Guarner.

Els actes commemoratius del 8M finalitzaran el 22 de març, a les 17.30 h, al Parc de les Palmeres, amb la celebració del concert – concurse “Rap per la Igualtat”.

Programació trimestral d’igualtat

En aquesta nova edició llançada per la regidoria dirigida per Noelia Moreno, en la qual s’inclouen tots els actes del 8M, s’ha apostat per la música, el teatre i els tallers per a promoure i reivindicar la igualtat completa de drets eliminant tota forma de discriminació.

Els primers tallers van començar, en primer lloc, el 23 de febrer, sota el títol “Construint-nos en Igualtat”, que comptarà amb dues sessions més, el 25 de març i el 29 d’abril, i ho dinamitza la psicòloga de l’Espai d’Igualtat i, en segon lloc, el dijous 29, titulat “L’humor com a teràpia”, que es farà tots els dijous fins al mes d’abril i l’imparteix Isabel Doceda, artista i dinamitzadora sociocultural. La programació s’estendrà fins a finals d’abril, mes en què s’impartiran dos tallers més, un teatre i un concert de flamenc.

Amb totes aquestes accions, l’Ajuntament d’Alfafar manté la seua aposta per visibilitzar la lluita per aconseguir una societat igualitària i justa. Tota la informació sobre horaris i llocs en els quals es realitzen tots els actes, tant dels actes del 8M com de l’actual programació trimestral, està a la disposició de qui ho desitge en la pàgina web de l’ajuntament.