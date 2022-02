Alfafar continua la seua aposta per la inserció laboral i sol·licita nous programes d’ocupació.



S’han presentat les sol·licituds per a desenvolupar dos nous tallers d’ocupació i cursos de capacitació digital per a dones.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha realitzat la sol·licitud de diverses subvencions per al desenvolupament de programes d’ocupació i formació a través de Labora.

Continuant la seua aposta per la formació i ocupabilitat de les persones del municipi, Alfafar ha sol·licitat la concessió de dos nous tallers d’ocupació. S’ha sol·licitat la subvenció de 244.994,80 euros per a cadascun d’aquests programes, que tindran una duració de 12 mesos a jornada completa per a les persones beneficiàries.

A més, des de l’ADL també s’ha presentat la sol·licitud de subvenció per a realitzar cursos de capacitació digital per a dones. Aquest programa, per al qual s’ha demanat una dotació de 37.440€, consta de 6 tallers amb 12 places cadascun. Aquestes formacions tindran una duració de 40 hores i es dedicaran a Word avançat, creació de botiga en línia amb Prestashop i Signatura digital.

Dels tallers d’ocupació, el primer permetrà a 10 persones desocupades obtindre certificats de nivell 1 i 2 en els àmbits d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals i d’Activitats administratives en la relació amb el client.

El segon dels tallers d’ocupació, que constarà també de 10 places, s’orientarà específicament a dones desocupades amb estudis mínims de l’ESO. Aquest curs permetrà obtindre certificats de nivell 2 i 3 en Activitats de gestió administrativa i de Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria.

La sol·licitud d’aquests programes, a l’espera de la seua concessió, continua el treball de l’Ajuntament d’Alfafar en els últims anys per l’ocupabilitat. En 2021, el consistori va executar els programes EMPUJU, EMCORP, ECOVID, que van permetre incorporar a 40 persones desocupades amb una inversió de més de 770.000 euros.

A més, també va iniciar el primer programa municipal de Taller d’Ocupació “Avancem Junts”, del qual es beneficien 10 persones amb un pressupost de 241.358,40 euros. De la mateixa manera, Alfafar va iniciar la segona part del programa mixt de formació i ocupació Et Formem “Ocupació És Futur”, que ha permés que altres 10 persones de la localitat es formen i treballen amb una subvenció de 241.358,40 euros, confinanciada pel Fons Social Europeu (FSE).

Amb aquestes iniciatives, l’Ajuntament d’Alfafar busca la millora de l’ocupabilitat de les persones del municipi, així com l’impuls de la formació contínua de la ciutadania d’Alfafar.

