Alfafar torna a publicar la campanya de bons comerç

Els bons seran de 50 euros, fraccionats en vals de 10 i 5 euros.

Aquests bons es poden canviar entre maig i setembre en els comerços adherits a la campanya.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Comerç, ha publicat la quarta campanya de bons comercie. Que podran sol·licitar-se a partir del pròxim 2 de maig fins al 30 de setembre, o fins a esgotar el crèdit pressupostari.

Sota el nom ‘Estalvia amb productes de qualitat al comerç local d’Alfafar’. Els bons tenen un valor de 50 euros, fraccionats en tres vals de 10 euros i quatre vals de 5 euros.

Aquests 50 euros hauran de ser canviats en compres pel doble

Aquests 50 euros hauran de ser canviats en compres pel doble del seu import. Per exemple, per a canviar un val de 10 euros, la despesa mínima de la compra haurà de ser de 20 euros. D’aquesta manera, 50 euros són aportats per la persona beneficiària i 50 euros són pagats mitjançant el bo.

El termini de sol·licitud i despesa d’aquests bons s’estableix entre el 2 de maig i el 30 de setembre de 2023. Tots dos inclosos, o fins a esgotar el crèdit pressupostari disponible.

Els bons podran ser canviats per a comprar qualsevol producte o servei que oferisquen els comerços adherits a la campanya, que es poden consultar en la pàgina web del consistori.

Els criteris per a obtindre el bo són ser majors de 18 anys i estar empadronats en el municipi d’Alfafar. Per a sol·licitar-ho, aquestes persones hauran d’emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica del Ajuntament d’Alfafar.

Una vegada presentada la sol·licitud i comprovats els requisits, s’enviarà el bo a través de correu electrònic, que podrà ser entregat en qualsevol dels comerços adherits a aquesta campanya. Només podrà retirar-se un bo per persona beneficiària, amb un màxim de dos bons per domicili, sempre que es complisquen els requisits esmentats.