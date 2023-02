Alfarp amaneix buit de contenidors i papereres de reciclatge. Aquesta situació, es degut al començament de la vaga es va iniciar la passada nit. Es tracta d’una vaga indefinida i que afectarà als 1532 habitants d’aquesta localitat.

No sols aquesta localitat ha quedat afectada sinó que, Catadau, Llombai i altres municipis de la comarca també els afecta aquesta situació. Ahir dilluns, el comitè de vaga i la empresa PreZero no arribaren a un acord per paralitzar la vaga. La plantilla sol·licita una revisió del conveni i un augment salarial.

Veïns de la localitat, encara no sabien sobre aquesta situació i per això, quan han anat a recollir el seu contenidor, les restes orgàniques estaven encara dins. Davant d’aquesta vaga, els veïns demanen que la situació es solucione el més prompte possible.

Fins i tot, el veïnat pensa que si aquesta situació no canvia, animals com conills, rates entre altres animals que solen trobar-se fora de la localitat, acudiran com un veí més.