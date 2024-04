La carrera ciclista per excel•lència de la comarca torna a celebrar-se 20 anys després i ho farà pels carrers d’Algemesí.

Així mateix, de les tres etapes, que es disputaran els dies 27 i 28 d’abril de 2024, la primera i l’última seran en la nostra ciutat i la restant en Alginet.



Juan Enrique Ribes, regidor d’Esports, ha dit: «Després de dos dècades que no se celebra esta emblemàtica Volta a la Ribera, la cursa torna a omplir els carrers d’Algemesí acostant-nos l’emoció de la competició ciclista i un sentit de renovació i unió entre nosaltres. És innegable que esta cursa ens dona l’oportunitat de viure moments de glòria i celebració per l’esport que ha sigut part de la identitat de molts algemesinencs al llarg de la vida».



L’Ajuntament d’Algemesí també va ser la seu de la presentació oficial de la Volta a la Ribera, on acudiren el primer tinent d’alcalde d’Alginet, Andrés Añón; el president de la Federació Valenciana de Ciclisme, José Enrique Gutiérrez; l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, i membres de les corporacions municipals d’Algemesí i d’Alginet.



Finalment, la competició de ciclisme donarà el nom de l’algemesinenc Germán Puchades al trofeu que es lliure en la nostra ciutat, en reconeixement a la seua trajectòria en el món del ciclisme.