L’Ajuntament d’Algemesí ha presentat quatre nous agents que s’han incorporat a la plantilla de la Policia Local com a interins, i, a més, n’ha consolidat dos més.

Kiko Reinoso, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat Urbana, ha afirmat: «La Policia Local d’Algemesí és un servei públic municipal. Que té com a objectius, entre d’altres, els de garantir la seguretat ciutadana. Contribuir a la millora de la convivència de la nostra població, protegir el lliure exercici de drets i llibertats de la ciutadania. A més de complir amb una adequada política d’ordenació del trànsit i la mobilitat urbana».

A continuació, ha afegit: «Per a assolir aquests objectius, i com a pilar fonamental del desenvolupament del nostre municipi. És primordial que el cos de Policia Local compte amb els recursos humans necessaris, i és per això que, com a regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat Urbana, em satisfà la incorporació de quatre nous efectius que, com a agents interins, han començat a treballar amb nosaltres des del dia 18 de desembre».