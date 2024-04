Algemesí celebra el Dia Internacional de la Dansa, Inundansa, de la mà del Centre Professional de Música i Dansa Joan Bta. Cabanilles

Ahir Algemesí es va reunir en la Plaça Auditori Moreno Gans per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, Inundansa, de la mà del Centre Professional de Música i Dansa Joan Bta.

Cabanilles, que van fer una demostració dels diferents estils que es donen a l’escola, però aquesta vegada, eixint al carrer

La dansa és una activitat enriquidora que no sols proporciona beneficis físics, sinó que també fomenta el creixement personal i emocional dels xiquets i xiquetes, promovent l’expressió creativa, la confiança en sí mateixos, la disciplina i les habilitats socials.

Una ocasió especial per a celebrar, honrar i promoure l’art i la cultura de la dansa a tot el món, així com per a unir a la comunitat d’artistes de la dansa en un esperit de solidaritat, reflexió, diversió i celebració per a totes les edats.