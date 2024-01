L’Ajuntament d’Algemesí i el Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de València celebren el Dia Internacional del Conservador i Restaurador amb un taller que ret homenatge a l’algemesinenc Aldo Mas L’Ajuntament d’Algemesí ha organitzat un taller familiar d’art dedicat a Aldo Mas L’Ajuntament d’Algemesí ha organitzat un taller familiar d’art dedicat a Aldo Mas. Un dels grans experts en reintegració volumètrica d’algeps i escaioles decoratives dels més destacats edificis patrimonials de la Comunitat Valenciana.

Veí d’Algemesí que va morir el desembre passat, va treballar en obres de restauració com ara l’església de Sant Martí i Sant Antoni a València. En altres poblacions com Rugat, Villar del Arzobispo, Torrent, Benirredrà i Ontinyent. Restaurant volumètricament grans exemples de decoracions religioses. I el seu llegat queda per a gaudi de tota la ciutadania.

Este esdeveniment s’ha celebrat a la sala d’exposicions del Casino Lliberal d’Algemesí , amb la presència de Federico Esteve. Director del COAT de València, i la regidora de Cultura, Carmina Gómez. Qui ha destacat que “la mediació i la unió d’art, educació i família és un dels bastions fonamentals del nostre projecte de gestió de l’art contemporani i el patrimoni. Que té a la nostra Sala Municipal del Casino i en Museu de la Festa com a dos epicentres fonamentals i de prestigi internacional.

A la Sala s’ha oferit una oportunitat única perquè el públic participe activament en la preservació de la història arquitectònica i siga coneixedor. Al mateix temps, de la importància de la formació de professionals del patrimoni i de la figura d’Aldo Mas”.

Sota la coordinació d’ARAE Patrimoni i Restauració, experts en conservació i difusió patrimonial. Els participants van tindre l’oportunitat de crear motles d’algeps i replicar decoracions arquitectòniques tradicionals: des de rosasses elegants fins a motlures i capitells clàssics.

“Estos motles van ser creats pel recentment mort i veí d’Algemesí, Aldo Mas. Basats en mostres que ell mateix va crear per a obres de restauració com el Palauet Nolla a Meliana o l’església de Jesuïtes a València. Obres on vam tindre la sort de treballar amb ell.

La seua branca dins de la professió al voltant de la restauració i conversa del patrimoni és una de les que més problemes de relleu generacional està trobant” ha destacat Ángela López, coordinadora de les activitats de didàctica patrimonial.

En un esforç per ressaltar la importància de la preservació del patrimoni arquitectònic, el Col·legi d’Arquitectura Tècnica de la província de València, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Algemesí , ha celebrat el Dia Internacional del Conservador i Restaurador este dissabte 27 de gener a la Sala d’Exposicions. Es realitza en esta data en honor al naixement de l’arquitecte, teòric i restaurador Eugène Manuel Viollet Le Duc, nascut a París el 27 de gener de 1814.