La Sala d’Exposicions Municipal d’Algemesí, situada en el Casino Lliberal, acull l’exposició “Bronze i Somni.

Art i Cultura Gitana Contemporània”, organitzada per l’Ajuntament d’Algemesí i les diferents associacions del poble gitano.

Esta exposició revisa la història del poble gitano en Algemesí a través de l’art contemporani, la fotografia i la imatge en xarxes socials.

L’exposició ha comptat amb la participació de la gran artista Inma Coll. Que homenatja el poble gitano amb la seua obra “Cantaores. Una sèrie de retrats dedicats al flamenc a través de personatges intergeneracionals i anònims plens d’expressió i vivor. L’artista adapta el seu estil visceral a l’emoció intensa que, tal i com explica, li transmet el cant flamenc.

Este itinerari disposa també d’una instal·lació fotogràfica que integra les “imatges de la memòria” de la història del poble gitano a Algemesí i instantànies de la vida quotidiana en la societat actual. Algunes d’estes imatges apareixen monumentalizadas sobre lona, fruit d’un treball realitzat per l’Associació de Fotoaficionats d’Algemesí.

La mostra es completa amb una selecció de fotografies de Ximo Bueno. Documentalista visual de la vida cultural d’Algemesí, i que captura els moments de ball, cante i celebració del poble gitano en l’espai públic i privat.

L’exposició s’enmarca en el calendari organitzat per l’Ajuntament d’Algemesí per a celebrar el dia internacional del poble gitano. Que ha comptat amb diferentes esdeveniments i activitats, com la performance “Posa’t flamenca” el dijous 11 i divendres 12 al matí amb l’objectiu de potenciar l’apoderament i previndre la violència contra les dones.

Un espai d’art que ,durant una setmana i acompanyat diferents accions i performances, busquen l’apoderament, admiració i convivència de la diversitat cultural de la nostra comunitat com alguna cosa a promoure i reivindicar.