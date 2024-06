Algemesí entrega els premis de la Ruta de la Tapa

Els premis a la millor tapa 2024 s’han dividit en tres categories: Tapa més casolana, Tapa més innovadora i Tapa amb productes de proximitat

Els guanyadors han obtingut un xec de 300 euros en Grup Berca Distribucions, patrocinador d’esta edició, i un diploma acreditatiu

L’Ajuntament d’Algemesí, juntament amb les associacions ACSA i Empal, l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) i Grup Berca Distribucions. Entreguen els premis de la Ruta de la Tapa 2024. Els establiments reconeguts han obtingut un xec de 300 euros en Grup Berca Distribucions, patrocinador del certamen, i un diploma que els acredita com a guanyadors de la millor tapa 2024 en la seua categoria.

Pastisseria Monar ha sigut la guardonada a la millor tapa 2024 en la categoria Tapa més casolana per la proposta Figatell de pa elaborat en el nostre propi forn, allioli amb all negre, formatge manxec, figatell elaborat pel nostre pastisser local i un pimentó del terreny.

La millor tapa 2024 en la categoria Tapa més innovadora ha sigut per a L’Encontre Bar & Cafeteria per la seua proposta Minidonut amb formatge de cabra a la planxa, botifarra d’arròs, ceba cruixent i mel.

L’últim reconeixement, a la millor tapa 2024 en la categoria Tapa amb productes de proximitat, ha sigut per a Bar Trencadís per la seua proposta Llesca d’ou feta amb orxata, sucre flamejat i nata.

L’alcalde de la ciutat, José Javier Sanchis, ha felicitat els guanyadors i ha afirmat que enguany «hem volgut incorporar el factor sorpresa i hem vingut als establiments amb els premis i els xecs. Estem molt satisfets per la faena dels nostres negocis hostalers perquè pensem que ha sigut una edició molt fructífera, també han participat més comerços i hem tingut la iniciativa de les pissarres personalitzades per a cadascun dels 24 establiments».

Moisés Adam, representant de Grup Berca Distribucions en l’entrega dels premis, ha manifestat: «Estem molt contents d’haver pogut col·laborar en una activitat tan important per a Algemesí, com és la Ruta de la Tapa, en la qual participen molts comerços i que ha tingut un gran èxit».

L’Ajuntament d’Algemesí aposta per mantindre i potenciar este tipus d’iniciatives i, sobretot, estar en contacte directe amb els beneficiaris per veure què es pot incorporar per a millorar el sector i promoure que la gent consumisca en el comerç local de la ciutat.