Algemesí proclama a les seues Falleres Majors de la Ciutat 

Jessica Roig i Serra i Daniela Calvo i Mont han sigut proclamades com a Falleres Majors de la Ciutat d’Algemesí.

El passat dissabte el Teatre Municipal del poble algemesinenc es va vestir de gala per tal celebrar un dels primers actes del calendari faller. La proclamació de les màximes representants de les festes josefines del nostre poble.

A l’acte, que va ser presentat per Sara Egea, fallera de la Falla Nou Mercatue. Va començar a les 20 hores, van assistir personalitats importants del nostre poble i de dins del món faller. Com l’Alcalde d’Algemesí, Corporació Municipal, les Falleres Majors d’Algemesí 2023, Carla Carbonell i Salut Oroval, així com tots els màxims representants de les comissions falleres del nostre poble.

Després de rebre a l’escenari a l’estendard de la Junta Local Fallera d’Algemesí, va ser el torn del President d’aquesta, Juanvi Talamantes i Garcia, que va ser l’encarregat de rebre a tots els xiquets que van a formar la Delegació Infantil, a totes les xiquetes que formaran la Cort d’Honor Infantil i a totes les xiques que formaran part de la Cort d’Honor.

Però sens dubte, el moment més emocionant de l’acte va ser quan elsl va cridar a les dos Falleres Majors d’Algemesí. Després de que el Secretari de Junta Local llegira l’acta que deixava constància d’aquest càrrec, el públic assistent es ficava en peu per rendir-los honor a Jessica i Daniela.

A continuació, les dos Falleres Majors volgueren dirigir-se al públic i agraïr poder ostentar aquest càrrec. Per la seua part, Daniela expressava l’emoció que sent de poder ser la Fallera Major Infantil d’Algemesí i poder representar a tots els xiquets i xiquetes del món faller. D’altra banda, Jessica donava les gràcies i recordava amb paraules emotives el dia de la telefonada.

El President de la Junta Local Fallera, amb paraules d’agraïment, també es va dirigir al públic assistent i a les màximes representants.

L’acte es va concloure amb les paraules de l’alcalde de la ciutat i l’himne regional.