L’acte institucional del 20 de gener ha estat marcat pel lliurament del Guardó d’Honor d’Algemesí a la Fundació Alberto Tortajada – El Cabal del Pobre.

L’alcalde, José Javier Sanchis, entregà el guardó al president de l’entitat Josep Puchades en l’acte que es portà a terme en el Teatre Municipal.

Enguany s’ha complit el 25 aniversari de la concessió del Guardó d’Honor. Aquestes distincions, que començaren a atorgar-se l’any 2000. Pretenen destacar persones i institucions i s’atorguen el dia de Sant Sebastià, patró de vila. Dia en què es ret homenatge a dos personalitats: el síndic Bernat Guinovart, que aconseguí la independència d’Algemesí respecte d’Alzira el 1574 amb el títol d’Universitat. I el síndic Doménec de Gamieta, el títol de Vila Reial.

La proposta elevada per les associacions locals va ser confirmada per la corporació municipal per a atorgar el guardó a títol col•lectiu a la Fundació Alberto Tortajada – El Cabal del Pobre. Per haver exercit des de la seua creació una llavor benèfica i docent en favor de les persones més desfavorides i amb pocs recursos.

La institució creada per Alberto Tortajada es va convertir en un exemple de filantropia i assistència social en les primeres dècades del segle XX. Gràcies a la gestió desenvolupada pels seus patrons, ha perseverat en els seus objectius. Adaptant-se a les noves necessitats de cooperació i atenció que la societat ha anat requerint.

L’actual president de la Fundació Alberto Tortajada, Josep Puchades

La historiadora Júlia Castell explicà en la laudatio que Alberto Tortajada “llegà part de la seua fortuna a diverses obres de caràcter humanitari i polític. També a persones necessitades. La clàusula trenta-dos del testament diu: “Del romanent de tots els béns, drets i accions, els marmessors en procediran a la fundació que s’anomenarà El Caudal del Pobre. En favor dels més necessitats, als qui s’anomena hereus”.

L’actual president de la Fundació Alberto Tortajada, Josep Puchades, va recollir el guardó. En el seu parlament destacà que tot i el problemes per aconseguir recursos econòmics. “Ens queda un potencial molt important, el factor humà: la il•lusió, l’entrega i les ganes de perseverar dels membres de la Fundació per dur endavant la nostra missió. Que no és altra que fer valdre la voluntat del fundador del Cabal de Pobre”.

Tancà l’acte l’alcalde d’Algemesí, qui felicità la fundació pel reconeixement i destacà que “aquella filantropia hui la convertiu en altruisme. Procurar el bé de totes i tots, ajudar de forma constructiva, dedicar temps a organitzar activitats per als altres. Té molt de mèrit quan vivim immersos en una societat cada vegada més individualista i competitiva”.