Alginet aprova la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de municipis contra la violència de gènere després de quasi dos anys de reivindicacions

En un pas significatiu cap a l’eradicació de la violència masclista, l’Ajuntament d’Alginet aprova sol·licitar l’adhesió a la xarxa provincial de municipis compromesos contra la violència de gènere.

Amb aquesta sol·licitud, el municipi demana estar en una iniciativa que ja compta amb la participació de 211 dels 266 municipis de la província.

El compromís de pràcticament el 80% dels municipis valencians en la lluita conjunta contra la violència de gènere és un aconseguiment destacat. A la Ribera Alta, on es troba Alginet, 28 ajuntaments estan units a aquesta causa. És rellevant assenyalar que, fins a l’acceptació de l’ens provincial. Alginet no formarà ni ha format part d’aquesta xarxa nascuda a 2018, sent un dels pocs municipis de la zona que no esta adherit.

Els beneficis de l’adhesió són palpables, ja que els ajuntaments participants tenen la possibilitat de sol•licitar subvencions destinades a projectes i campanyes de sensibilització i prevenció de la violència masclista. Aquestes iniciatives busquen crear consciència i promoure un entorn segur i lliure de violència de gènere.

El procés de sol·licitud d’adhesió d’Alginet a la xarxa no ha estat exempt de controvèrsies. Malgrat que el grup municipal de Compromís va presentar per registre d’entrada una sol•licitud d’adhesió el 4 de març de 2022. L’expedient es va obrir uns dies després, fins a l’any 2024, no s’han complit els requisits mínims exigits per unir-se a la xarxa.

És important destacar que, malgrat que l’Ajuntament d’Alginet va anunciar a la cartelleria del 25 de novembre de 2023 la seua adhesió a aquesta xarxa. La realitat és que no estava adherit, fent un desencert que ha enganyat la ciutadania.

Finalment, en un ple extraordinari celebrat el 28 de febrer de 2024, s’ha aprovat per unanimitat de tots els partits l’adhesió d’Alginet a la xarxa provincial contra la violència de gènere. Entre els punts aprovats es troba la pròrroga del pla d’igualtat, la vigència del qual expirava el mateix dia de la sessió. Tot i la recent contractació del servei per a la redacció de nous plans d’igualtat. Es subratlla la habitual falta de previsió de l’equip de govern de PP i SDA. Que ha portat a la necessitat de prorrogar en diverses ocasions plans, serveis i documents importants.

L’adhesió d’Alginet a aquesta xarxa provincial reforçarà el compromís del municipi en la lluita contra la violència masclista i representa un pas cap a la construcció d’una societat més justa i igualitària.