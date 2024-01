En la seua visita al municipi de la Ribera Alta, el president de la corporació, Vicent Mompó, ha recorregut diferents instal·lacions i escoltat les necessitats del consistori, “al qual ajudarem a millorar el poble”

L’alcaldessa, Elia Ferrer, mostra la seua satisfacció amb el major programa inversor en la història de la Diputació: “Rebrem 1,8 milions, 300.000 euros més que la passada legislatura i amb facilitats per a planificar-nos”

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitat este divendres Alginet, a la Ribera Alta, on ha comprovat les necessitats del municipi i els projectes que desenvoluparà amb les ajudes del major programa inversor en la història de la corporació provincial. El Pla Obert d’Inversions assigna a Alginet una quantitat d’1.857.000 euros, que el consistori podrà destinar a diferents obres i millores durant els pròxims quatre anys, 300.000 euros més que en la passada legislatura.

Mompó ha destacat l’esforç inversor de la corporació que dirigix i l’increment de les ajudes que arribaran als municipis, però ha considerat que “més important encara és la intenció que tenim de millorar l’execució dels projectes presentats pels ajuntaments, facilitant-los el treball perquè es quede als pobles fins a l’últim cèntim que els concedix la Diputació, sense haver de renunciar a subvencions per la complexitat dels procediments o els terminis”.

En este sentit, el màxim responsable provincial ha explicat que el Pla Obert d’Inversions, que repartirà 47,5 milions d’euros entre els municipis de la Ribera Alta, “comptarà amb tres convocatòries anuals perquè els ajuntaments presenten els seus projectes sense presses i sense pressions, amb temps suficient per a tramitar i executar i tenint molt clares les prioritats a l’hora de decidir el destí de les ajudes”. “Tenim molt clar que a més de garantir la liquiditat dels municipis, sobretot dels més xicotets, hem d’eliminar burocràcia i agilitzar els tràmits, per a això crearem una xarxa d’oficines comarcals que acostarà la institució i els seus recursos als alcaldes i alcaldesses, i també als ciutadans”, ha afegit Mompó.

Sobre este tema, l’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, ha mostrat la seua satisfacció per l’increment de la partida del Pla Obert d’Inversions i ha assegurat que “el plantejament que fa el nou pla d’inversions a quatre anys ens facilita molt les coses als ajuntaments, que d’esta manera podem treballar i planificar millor durant la legislatura”. “Sabem que la Diputació ajudarà a Alginet en el que necessitem, com demostra un president que s’interessa per la realitat dels pobles i que ve a conéixer les nostres propostes sense necessitat que anem amb carpetes a presentar-les en un despatx”, ha afegit Ferrer.

L’alcaldessa d’Alginet, un municipi amb 14.442 habitants censats en l’última actualització de l’INE, ha traslladat al president de la Diputació algunes de les actuacions prioritàries que tenen al cap, cas de la reforma de l’ajuntament davant la deterioració de diferents estades, i la construcció d’una nau polivalent per a convertir-la en centre jove i espai de trobada per a les associacions i el teixit social del poble.

Vicent Mompó s‘ha mostrat orgullós de visitar Alginet com a president de la Diputació. “És un municipi que conec bé com a pare i com a esportista, i era moment de conéixer de primera mà els problemes i necessitats del poble, ja que els que som alcaldes sabem que sempre hi ha coses que es poden millorar”. “La Diputació estarà a l’altura i ajudarà a l’ajuntament en tot el que puga per a millorar la qualitat de vida a Alginet”, ha conclòs Mompó.