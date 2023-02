Almussafes asfalta part del camí rural Fondo, danyat després de les inundacions de novembre de 2020

El projecte, completat la setmana passada, està cofinançat amb una subvenció de 6.668,19 euros del Ministeri de Política Territorial



L’import total dels treballs d’adequació de la via rural ha ascendit a 15.125 euros

El camí Fondo d’Almussafes, en el tram corresponent al seu pas per davall de l’AP7. Ha sigut objecte d’una intervenció urbanística per part de l’Ajuntament d’Almussafes.

En concret, s’ha procedit al reasfaltat d’un sector concret de la via rural, greument danyat a conseqüència de la DANA esdevinguda al novembre de 2020.

A aquest efecte, l’executiu local va sol·licitar la inclusió del projecte d’obra, pressupostat en 15.125 euros. En la subvenció per danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular. Per l’acord del Consell de Ministres, de 24 d’agost de 2021, pel qual es declarava a diverses comunitats autònomes com a zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil. Finalment, el Ministeri de Política Territorial ha subvencionat part dels treballs amb l’ajuda concedida de 6.668,19 euros.



Garantir la seguretat del trànsit rodat que transita per les vies rurals del terme municipal és una de les màximes del consistori d’Almussafes que aquests dies ha completat una nova intervenció urbanística localitzada en el camí Fondo.