Almussafes cerca solucions a la crisi del sector de l’automoció

L’alcalde, Toni González, es reuneix amb els principals representants del nou govern autonòmic per a treballar coordinadament en ajudes a treballadors i empreses



La setmana passada, la trobada va ser amb el nou director general d’Administració Local, José Antonio Redorat



L’executiu local d’Almussafes no cessa en la seua obstinació de protegir empreses i treballadors del parc de proveïdors de Ford i de la pròpia multinacional a conseqüència de la greu crisi que afecta el sector de l’automoció i que està propiciant expedients de regulació d’ocupació, tancaments d’empreses i acomiadaments de plantilles principalment en el polígon industrial Joan Carles I.

L’alcalde, Toni González insisteix en la necessitat d’implementar accions en matèria laboral i formativa, especialment dirigides a les plantilles afectades i vies de solució, amb un pla d’ajudes potent, perquè la indústria auxiliar resistisca tot el procés d’electrificació que afronta l’automoció valenciana.



A la fi del passat any, el primer edil es va entrevistar amb el nou secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, Felipe Carrasco, en una primera presa de contacte per a analitzar la situació i buscar vies de solució entre les diferents administracions públiques la situació d’incertesa en plena transició a l’elèctric.

La setmana passada, González va ampliar els contactes amb el nou govern autonòmic celebrant una trobada, en el Palau de la Generalitat, amb el director general d’Administració Local de Presidència, José Antonio Redorat, en el qual es va tornar a posar de manifest la necessitat d’actuar amb un pla d’ajudes per al sector de l’automòbil valencià per a evitar una major desfeta en termes d’ocupació.



“Ens trobem immersos en un moment crític, que ja està tenint efectes molt negatius en el nostre municipi, una situació veritablement complicada que requereix altura de mires, planificació i, sobretot, recursos i d’aquí ve que siga absolutament urgent la implementació d’un pla d’ajudes molt potent i consensuat entre tots els agents socials, en el qual totes les administracions, empreses i representants dels treballadors hem de treballar braç a braç per a assegurar el futur del sector de l’automoció valenciana, després del procés de reconversió”, afirma González.



Ja fa diversos anys que el govern municipal està buscant vies de solució i d’aquí ve que les gestions i reunions amb el govern autonòmic, federacions, sindicats, APPI Ribera Baixa i resta d’agents econòmics i empresarials haja sigut una constant en els últims temps, una actitud sempre activa atés que ja s’auguraven temps futurs complicats a conseqüència de l’electrificació.



En aquest sentit, aquests últims mesos la situació s’ha agreujat al parc de proveïdors pel tancament de Lear, empresa que portava quasi tres dècades fabricant seients per a Ford i que cessarà la seua activitat productiva definitivament aquest any 2024 per la finalització de la producció de la furgoneta Ford Transit Connect i per la incertesa de nous models per a Almussafes. En aquest cas, 159 operaris perdran les seues ocupacions, als quals se sumaran els operaris d’una altra firma auxiliar, SAAS, que també tancarà les seues portes el mes de març.



Així mateix, el centre encarregat del subministrament logístic que hi ha en el polígon industrial Joan Carles I de la companyia Rhenus automotive ha aplicat un expedient de regulació d’ocupació que afecta 120 empleats.



Davant aquesta realitat necessitem crear una comissió de treball que aglutine a tots els agents socials per a abordar solucions efectives que ajuden a pal·liar el complex procés de reconversió del sector de l’automoció i els seus negatius efectes en la indústria auxiliar.