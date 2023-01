Almussafes dissenya la seua estratègia d’Agenda Urbana Local

Amb aquesta iniciativa, Ajuntament d’Almussafes alinearà els seus objectius de desenvolupament a les línies del Pla Next Generation i de l’Agenda Urbana Espanyola



El pla busca dissenyar una estratègia d’actuació per a organitzar l’absorció dels fons europeus i definir les línies d’acció per als pròxims anys

El consistori d’Almussafes acaba de llançar un procés de consulta telemàtica per a la participació ciutadana en l’elaboració de l’Agenda Urbana Local.

Un pla de desenvolupament sostenible que reforça l’aposta de la localitat per una governança basada en el ‘euromunicipalisme’. I un posicionament per a optar i gestionar convocatòries europees amb les quals portar avant noves transformacions urbanes eficients i sostenibles.

Fins al pròxim 15 de febrer, els veïns i veïnes del municipi, majors de 16 anys, poden completar l’enquesta anònima. A la qual es pot accedir des de la pàgina web de l’Ajuntament i també a través de les xarxes socials municipals.



L’Agenda Urbana d’Almussafes



L’Agenda Urbana d’Almussafes és un pla estratègic de desenvolupament sostenible que definirà les línies d’acció a implementar durant els pròxims anys. Amb el focus posat a Europa i en les oportunitats de creixement que ofereix el marc comunitari. Per a reforçar així l’aposta de la localitat per una governança basada en el “euromunicipalisme”.



Per a assegurar la participació ciutadana en l’elaboració d’aquesta Agenda Urbana Local. L’Ajuntament d’Almussafes acaba d’iniciar un procés de consulta telemàtica oberta a la ciutadania a partir dels 16 anys. Es tracta d’una enquesta que es pot formalitzar fins al 15 de febrer a través del següent enllaç: https://forms.gle/H9pdyPYXsDQFjEzM6.



Pla d’acció de l’Agenda Urbana 2023



“Animem a tots els veïns i veïnes a prendre part d’aquest procés participatiu, atés que les seues opinions ens permetran actuar amb una òptica més àmplia. Les seues idees i suggeriments són fonamentals per a transformar el nostre municipi”. Explica la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, qui incideix en el fet que incorporar els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) al nostre model futur de ciutat ens permetrà integrar en la nostra estratègia de transformació les diferents polítiques urbanes que permeten dissenyar una localitat més sostenible, econòmica, social i mediambientalment.





Amb aquest pla d’acció de l’Agenda Urbana 2023, Almussafes es posiciona com un municipi alineat amb les polítiques públiques actuals en el marc estratègic i metodològic proposat per l‘Agenda Urbana Espanyola i el Pla de Recuperació, Transició i Resiliència “Espanya Pot” per al *Next *Generation. La iniciativa facilita el posicionament de la localitat per a optar i gestionar convocatòries europees amb les quals desenvolupar noves transformacions urbanes i contribuir a solucionar les problemàtiques de la població i buscar alternatives eficients i sostenibles als reptes que es presenten com a municipis i com Europa.