L’executiu local vol reforçar la seua aposta per l’automoció amb l’impuls a altres sectors industrials que complementen l’oferta d’ocupació i creació de riquesa del municipi





El president de l’executiu visita la seu central del grup multinacional Excal, un dels principals proveïdors del món de maquinària per a refrigeració industrial i comercial

Almussafes explora en Navarra fórmules per a la seua diversificació industrial

L’Ajuntament d’Almussafes està promovent activament, a través de la seua Oficina d’Inversions Industrials. Una estratègia de diversificació de la seua activitat industrial. Que permeta reforçar la seua aposta per l’automoció amb l’impuls a altres sectors industrials que complementen l’oferta d’ocupació i creació de riquesa del municipi. Donant al seu model econòmic major valor i més flexibilitat i resiliència a mitjà i llarg termini.

Per a continuar desplegant estratègies en aquest sentit, divendres passat, 13 de gener. El president de l’executiu, Toni González, es va desplaçar a Navarra. Per a visitar la seu central que el grup multinacional Excal té en la localitat navarresa de Marcilla. El citat grup es troba entre els principals proveïdors del món de maquinària per a refrigeració industrial i comercial. Preveu iniciar en 2023 un procés d’ampliació de la seua seu navarresa per a duplicar les seues actuals instal·lacions.



Oficina d’Inversions Industrials



L’Ajuntament d’Almussafes està promovent activament, a través de la seua Oficina d’Inversions Industrials. Liderada per la startup Governança Industrial, una estratègia de diversificació de la seua activitat industrial. Que permeta reforçar la seua aposta per l’automoció amb l’impuls a altres sectors industrials. “Es tracta de complementar l’oferta d’ocupació i creació de riquesa del municipi. Donant al nostre model econòmic major valor i més flexibilitat i resiliència a mitjà i llarg termini”, explica l’alcalde, Toni González.



Al costat del sector metalmecánico i de fabricació de béns d’equip. La població està iniciant múltiples contactes amb representants empresarials d’altres sectors d’alt interés com l’economia circular. Les energies renovables, la fabricació industrial d’habitatge o el sector agroalimentari.

Visita del primer edil d’Almussafes, Toni González la central del grup multinacional Excal en la localitat navarresa de Marcilla.

En aquest sentit, el primer edil d’Almussafes, Toni González, va visitar el passat 13 de gener la seu central del grup multinacional Excal en la localitat navarresa de Marcilla. Atés que aquest grup es troba entre els principals proveïdors del món de maquinària per a refrigeració industrial i comercial. Ocupant més de 500 treballadors tan sols en el seu centre de producció de Marcilla.



La direcció internacional de la multinacional va rebre al primer edil en la seua seu central. Va efectuar un complet recorregut per les seues instal·lacions industrials. De més de 200.000 metres quadrats de superfície, visitant també el seu centre d’innovació i la seua escola de formació professional.

Excal té altres 6 seus productives a Espanya i disposa de fàbriques a França, Bèlgica, Xile, la Xina i Alemanya

El grup internacional navarrés, que compta entre els seus clients amb els principals gegants de la distribució alimentària, preveu iniciar en 2023 un procés d’ampliació de la seua seu navarresa per a duplicar les seues actuals instal·lacions.



Excal té altres 6 seus productives a Espanya i disposa de fàbriques a França, Bèlgica, Xile, la Xina i Alemanya. El grup presenta uns envejables indicadors quant a generació d’ocupació estable i és un dels models industrials més reconeguts per la seua capacitat d’innovació, el seu compromís social i la seua responsabilitat corporativa. En aquesta línia de reconeixement, el centre va ser visitat al maig per la presidenta de la Comunitat Foral, María Chivite, en tant és un dels projectes emblemàtics de desenvolupament industrial de Navarra amb els quals col·labora activament el govern regional.