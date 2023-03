L’ajuntament d’Almussafes ha reduït el deute públic en un 26,6% al llarg de tota la pasada legislatura. Liquidant el deute amb cinc dels sis prestecs amb bancs als quals deuen diners.

Una reducció que ha supossat baixar un deute de més de 800 euros per habitant a 200 euros. A més, l’ajuntament ha recordat que el govern municipal. Ha estat invertint en el municipi amb projectes com la rehabilitación integral de edificis municipals. Així com intervencions en la zona del cementeri, el casal jove o el solar de la coperativa, adquirint així patrimonio local.

L’ajuntament assegura que l’incenció es aconseguir el deute zero a final de la propera legislatura. El govern local actual mirarà per continuar lluitant pel be de la població. Amb molts nous projectes per a la propera legislatura després de una legislatura com aquesta, que ha sigut molt exepcional per la pandemia.