La recent adquisició d’un immoble situat en una parcel·la d’ús terciari de l`àrea industrial s’ha formalitzat amb la subvenció del Programa de l’IVACE 2023



El nou bé de domini públic, situat al carrer Ponent, s’ha comprat lliure de càrregues per 570.000 euros



En 2023, l’executiu local ha sumat dos béns patrimonials al seu inventari municipal per un import total de 895.000 euros





L’executiu d’Almussafes acaba d’incrementar el patrimoni municipal, sumant al seu inventari un nou bé de domini públic, el segon adquirit durant l’any passat 2023. Es tracta d’una nau de 1.858,76 metres quadrats de superfície, situada al carrer Ponent de l’ampliació del polígon industrial Joan Carles I.

A la fi de desembre, el despatx de Secretaria de la Casa Consistorial va acollir l’acte de formalització de la transacció de compra via notarial. Amb l’assistència de l’alcalde, Toni González, i del matrimoni fins a la data, propietari de l’immoble. El destí del qual serà de servei públic amb la creació d’un centre polivalent que comptarà amb espais per a reunions. Formació i serveis d’oficina o addicionals.

L’adquisició de l’immoble s’ha xifrat en 570.000 euros. Ha sigut cofinançada en un 83 per cent a través de la subvenció concedida per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Assumint l’ajuntament el 17 per cent de l’import restant.

Implantació d’un centre polivalent de negocis en el polígon industrial Joan Carles I





L’Ajuntament d’Almussafes ha apostat per una inversió urbanística. Que permeta, en un futur pròxim, la implantació d’un centre polivalent de negocis en el polígon industrial Joan Carles I. A aquest efecte, el mes de desembre passat va formalitzar l’adquisició d’una nau privada. De manera directa mitjançant excepció licitatòria i lliure de càrregues i gravàmens, als titulars d’aquesta.

“Es tracta de la segona transacció de compra que hem completat durant l’any 2023. Que sens dubte suposa un important valor afegit al patrimoni municipal del poble d’Almussafes”, indica l’alcalde, Toni González.



Al febrer del passat any, l’Ajuntament va adquirir, per la suma de 325.000 euros. Una finca de 451 metres quadrats de superfície, situada en ple centre històric de la població amb accés des de la Plaça del Mercat. En la qual en un futur es projectarà la construcció d’un edifici municipal que albergue l’Àrea completa de Serveis Socials i Arxiu Municipal.

Sumen un nou bé patrimonial a l’inventari municipal per a dotar d’un nou servei públic a l’àrea industrial”





“Tanquem l’any sumant un nou bé patrimonial a l’inventari municipal per a dotar d’un nou servei públic a l’àrea industrial”. Explica el president de la corporació municipal. La parcel·la d’ús terciari, emplaçada al carrer Ponent número 2 del Parc Industrial Joan Carles I. Comprén una superfície de 1.858,76 metres quadrats, en la superfície dels quals existeix construïda una nau sense ús específic habilitada com a restaurant.



El nou bé de domini públic d’Almussafes es distribueix en una planta de soterrani diàfana habilitada com a aparcament de vehicles de 1.009m² metres quadrats. Una planta baixa de 812,89 metres quadrats amb zona diàfana, cuina, rebost, barra, lavabos i zona de despatx, i un entresolat de 75,04 metres quadrats habilitat per a la maquinària d’aire condicionat i neveres.

Totes dues plantes estan comunicades entre si per dues escales interiors, que arranquen a nivell de la planta soterrani, accedint-se a l’entresolat mitjançant escaleta lateral. La restant superfície no ocupada per l’edificació fins a completar la totalitat del solar es destina a zona lliure. D’accés en tota l’àrea que circumda la nau.



L’Ajuntament d’Almussafes ha destinat part de la subvenció concedida per l’IVACE a través del programa de millora. Modernització i dotació d’infraestructures i serveis en l’àrea industrial Joan Carles I. Aquesta inversió municipal pressupostada en 570.000 euros (472.544,82 euros de l’ajudes atorgades i 97.455,18 de fons propis).

“Aprofitarem les noves convocatòries de la subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a procedir a la rehabilitació i adaptació de l’edifici adquirit per al seu ús per part de les empreses emplaçades en les dues àrees industrials d’Almussafes”, informa la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.