Almussafes inaugura el primer balneari municipal de la comarca

La localitat d’Almussafes en el seu programa de l’aposta per la millora de comoditat i qualitat de vida de tots els habitants de la localitat, ha presentat el primer balneari públic de la comarca regit pel govern municipal

. El balneari comptarà amb uns preus molt assequibles per a tota la població, amb passes d’una hora a cinc euros i mitja hora a dos euros i mig, a més de disposar d’abonaments per a diverses sessions i descomptes per a persones amb diversitat disfuncional i per a jubilats. L’ajuntament ha assegurat que aquest balneari s’ha creat pensant en la salut de la població. El balneari ja es troba operatiu per a tota la localitat d’Almussafes i va realitzar una jornada de portes obertes el passat dissabte 2 d’abril perquè és pogués gaudir de les seues instal·lacions.