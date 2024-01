Almussafes inaugura l’exposició ““No tindreu pau després de la guerra” emmarcada dins de les jornades de memòria democràtica

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes celebrara les jornades de Memòria Democràtica, una iniciativa amb la qual es pretén recordar el que va succeir a Espanya durant la II República, la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista a través de nombroses activitats culturals dirigides a tota la ciutadania de la localitat, en aquest cas amb l’exposició “No tindreu Pau després de la guerra” exposta al Museu Casa Ayora de la localitat

Es tracta d’un projecte expositiu creat per l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, amb l’objectiu de complir els principis de veritat, justicia i recuperació, així com aconseguir la dignificació de les víctimes i els seus familiars.

La Delegació de Memòria Històrica presenta aquest projecte amb un marcat caràcter didàctic on es mostra al llarg de dotze panells, un recorregut per les diferents modalitats de la repressió franquista i la seua incidència en les localitats valencianes, unint-s’hi tant el rigor cintífic, com un contingut atrient per als visitants.