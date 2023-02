Almussafes incrementa el seu patrimoni urbanístic amb l’adquisició d’una parcel·la privada de 451 m²

L’Ajuntament destinarà el solar a Àrea de Serveis Socials i Arxiu Municipal



La compra del bé de domini públic, situat al carrer Sant Ana, s’ha tramitat per concurs públic i adjudicat per un import de 325.000 euros

L’executiu d’Almussafes ha sumat al seu inventari municipal un nou bé de domini públic. Es tracta d’una parcel·la de 451 metres quadrats de superfície, situada al carrer Santa Ana, 45, en els voltants de la Plaça del Mercat.

Des de mitjan any 2015, el consistori d’Almussafes utilitzava el citat solar com a pàrquing públic previ acord amb els propietaris del mateix. Després d’iniciar el corresponent contracte patrimonial per concurs públic per a la seua adquisició el mes de setembre passat de 2022. El procediment ha conclòs i la finca ja és de propietat municipal per la suma de 325.000 euros, que l’executiu local abonarà en quatre anualitats.

Inversió urbanística

L’Ajuntament d’Almussafes ha apostat per una inversió urbanística que permeta, en un futur pròxim, la ubicació conjunta dels Departaments de Benestar Social i Desenvolupament Local. En una mateixa dependència pública, per motius d’organització i eficiència de recursos personals i d’espais per a desenvolupar adequadament els programes i serveis de l’Àrea. A aquest efecte, acaba de formalitzar l’adquisició d’una parcel·la privada, lliure de càrregues i gravàmens. Utilitzant per a això la fórmula de concurs públic per procediment obert i tramitació ordinària.



La finca, de 451 metres quadrats de superfície, s’emplaça en ple centre històric de la població, concretament al carrer Santa Ana, 45, amb accés des de la Plaça del Mercat. “Fa set anys que utilitzem la citada parcel·la com a pàrquing públic, després d’arribar a un acord amb els diferents propietaris d’aquesta. Atés que des de l’Ajuntament assumírem els costos de la demolició de l’habitatge existent i el posterior condicionament del solar per al seu ús com a zona d’estacionament públic”. Explica l’alcalde, Toni González.



Departaments de Benestar Social i Desenvolupament Local.



La inconveniència de la ubicació dels Departaments de Benestar Social i Desenvolupament Local en els límits de la població, concretament a l’interior del Centre de Salut d’Almussafes. Tots dos molt visitats per part de la ciutadania, i la possibilitat d’adquirir la parcel·la. Han sigut els dos factors que han portat a l’executiu local a prendre la decisió de sumar aquest bé patrimonial a l’inventari municipal per al seu destí de servei públic. “De moment hem formalitzat la compra. En un futur ja projectarem la construcció d’un edifici municipal que albergue l’Àrea completa de Serveis Socials i Arxiu Municipal. En aquest entorn accessible a la ciutadania tant quant a barreres arquitectòniques com a localització, atés que se situa en ple centre històric”, afig el president de l’executiu local.



Quatre anualitats, desglossades en 50.750,26€ la primera i 91.416,58€ en cadascuna de les tres anualitats restants, completaren els 325.000 euros d’inversió per la compra de la parcel·la.