Almussafes modifica l’ordenança de la tinença d’animals

Almussafes modifica l’ordenança municipal reguladora de la tinença, protecció i venda d’animals de companyia



Per a diluir l’orina depositada en la via pública ja és obligatori disposar d’un recipient amb una solució d’aigua i vinagre



Els canvis ja són definitius després d’haver conclòs sense cap al·legació el termini d’exposició de l’acord

L’ordenança municipal d’Ajuntament d’Almussafes que regula la tinença, protecció i venda d’animals de companyia ha sigut modificada per a incloure aspectes que no es completaven en el document inicial, aprovat a mitjan 2017.

Ara és obligatori disposar d’un recipient amb aigua i vinagre per a eliminar l’orina depositada en els espais públics i trobar-se en possessió de la llicència corresponent per a comptar amb gossos potencialment perillosos, tant les persones propietàries com les que passegen a aquests animals

A més, ja està prohibida la tinença dels animals en obres, parcel·les, locals, naus industrials i qualsevol tipus de finca deshabitada.



Després de quasi cinc anys en vigor, l’Ajuntament d’Almussafes acaba de modificar l’ordenança municipal reguladora de la tinença, protecció i venda d’animals de companyia amb l’objectiu d’ampliar el seu abast i garantir tant la dignitat d’aquests éssers com la salubritat dels espais públics situats en la població.



“L’ordenança data del 23 de juny de 2017 i des de llavors hem anat veient com s’adaptava la ciutadania a la norma. Sens dubte, en l’executiu municipal hem detectat un avanç enorme en conscienciació, però sempre hi ha aspectes en els quals es pot millorar, d’ací ve que hàgem decidit afegir alguns punts amb els quals estem plenament convençuts que la convivència i el confort de tots i totes augmentarà de manera considerable”, assenyala el regidor de Benestar Animal, Jaime Wic.



Entre els canvis més significatius es troben que les persones propietàries o que passegen animals d’aquest tipus “hauran de disposar d’un recipient amb una solució d’aigua i vinagre per a diluir l’orina que els animals hagen depositat” en espais públics, a més de bosses de plàstic per a retirar els excrements. Queden eximits del compliment d’aquesta obligació les persones invidents que siguen titulars de gossos guia, es detalla en el document.



L’actualització de l’ordenança, en el període d’exposició pública de la qual no s’ha rebut cap al·legació i, per tant, ja és definitiva, també incorpora altres punts. Per exemple, a partir d’ara “es prohibeix la tinença dels animals en obres, parcel·les, locals, naus industrials i qualsevol tipus de finca deshabitada”.



Animals potencialment perillosos

Finalment, en l’apartat d’animals potencialment perillosos, la norma especifica que “una mateixa persona no podrà passejar a dos o més animals” d’aquest tipus “alhora”. Així mateix, ja és obligatori també que “totes aquelles persones que manegen, fins i tot per al passeig o esplai, de manera habitual, contínua o circumstancial, gossos definits com potencialment perillosos hauran d’estar igualment en possessió de la corresponent llicència”. Això últim inclou, tal com es precisa en el text, a “aquelles persones que, sense ser propietàries ni posseïdores o usuàries en propi interés, es dediquen per compte d’uns altres a la cura, manteniment, educació o entrenament” de cans amb aquestes característiques.



“Amb aquestes xicotetes modificacions el que pretenem és continuar avançant en el nostre repte d’eliminar per complet el patiment animal, garantir la seguretat física de veïns i veïnes i acabar definitivament amb eixes desagradables estampes de brutícia i males olors que a vegades ens trobem al carrer i que denoten una falta absoluta d’empatia i urbanitat”, insisteix l’edil.

