Després de dos anys d’espera per la pandèmia, l’Expojove d’Almussafes, ‘Miraquebé’ obri de nou les seues portes amb la millor varietat de propostes culturals, esportives i solidàries, amb la col·laboració del teixit associatiu local i dels cossos i forces de seguretat.

La quarta edició de ‘Miraquebé’ ja s’ha posat en marxa el pavelló municipal amb diferents activitats relacionades amb l’esport i la cultura. Una de les activitats que més ha cridat l’atenció dels més menuts ha tingut com a protagonistes als bombers.

Una activitat pensada per a que els més xicotets disfruten.

En ‘Miraquebé’ hi ha hagut espai als diferents treballs manuals, com fabricació de caretes, dibuixos i també elaboració de polseres, activitats apropades als menuts per a desenvolupar la seua creativitat. A més, els visitants han pogut conèixer de prop la tasca d’associacions com el Club d’Atletisme Almussafes

Zones per als amants dels videojocs i les demostracions de destreses canines també han cridat l’atenció dels més menuts.

Tots ells han participat de l’oferta d’activitats mentre han gaudit al costat de familiars i amics.