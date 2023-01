Almussafes presenta una campanya de jocs i contes igualitaris

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament distribuïrà, esta setmana, lots de material en els dos centres públics d’infantil i primària i en el programa socioeducatiu municipal



Una subvenció del Pacte d’Estat, de 1.757,32 euros, ha permés completar la iniciativa

Els centres educatius són un dels llocs on els xiquets i les xiquetes passen bona part del seu temps i on socialitzen entre iguals. Per tant, des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes escribiren una carta als Reis Mags demanant una sèrie de jocs i contes. Que aborden la igualtat de gènere, la cooperació i la coeducació entre altres.

Així doncs, ara que l’alumnat ha représ l’activitat lectiva després de les vacances nadalenques. El consistori municipal entregarà, en els pròxims dies, els lots de material de la campanya. En els CEIPS Almassaf i Pontet i també en el Programa Socioeducatiu de l’Ajuntament. Perquè puguen gaudir d’aquestos regals igualitaris durant la resta del curs educatiu 2022-2023.

La iniciativa municipal s’ha financiat amb la subvenció de 1.757,32 euros concedida des del Pacte d’Estat. Ja que compleix amb l’objectiu de fomentar el joc i els joguest igualitaris en els espais educatius.

Objectiu de fomentar el joc i els joguest igualitaris en els espais educatius.

Mitjançant el joc, les xiquetes i els xiquets van formant la seua personalitat. Jugant aprenen tipus de conducta, comportaments, a relacionar-se amb els altres. En definitiva, a evitar conductes sexistes en el futur, ja que no hi ha joguets de xiquets o de xiquetes. Aquest ha estat el punt de partida de la campanya llançada des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes. Aprofitant l’arribada dels Reis Mags.

Ses majestats han arribat carregats de jocs i contes igualitaris que, des de l’executiu local, repartiran entre els col·legis públics d’infantil i primària Pontet i Almassaf i també en el Programa Socieoeducatiu que desenvolupa cada curs lectiu l’Ajuntament d’Almussafes.

Jocs i contes igualitaris

En concret, es tracta de mig centenar de contes i 38 jocs educatius amb temàtiques sobre habilitats socials; assetjament escolar; igualtat de gènere, com per exemple ‘El misterio de las mujeres invisibles’, ‘Las niñas de Jacaranda’ i ‘Princesas al rescate’; cooperatius com ‘Babel, la ciudad multicolor’ i jocs que fomenten les emocions positives.

El material adquirit i sufragat mitjançant la subvenció rebuda des del Pacte d’Estat per un import de 1.757,32 euros, arribarà a les aules durant els pròxims dies, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat, fomentar els valors humans i personals i trencar amb estereotips sexistes i comportaments violents. “L’important dels jocs, contes i joguets es que siguen divertits i segurs, afavorisquen la participació i la imaginació, siguen adequats a la seua edat i gustos i en cap cas reproduïsquen estereotips sexistes”, matisa la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy

La campanya municipal aposta per conscienciar l’alumnat, famílies i resta de col·lectius implicats en l’educació de la necessitat de reflexionar prèviament, abans d’adquirir jocs i contes, dels valors que es volen transmetre. De fet, la compra d’aquestos elements no es limita a l’època nadalenca, sinó que s’estén al llarg de tot l’any, en dates assenyalades, com puguen ser aniversaris i premis, entre altres situacions quotidianes.