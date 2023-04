Almussafes remodela el parc del poliesportiu amb méz zones verdes

https://youtu.be/S9HD3g4ijwI

El Ajuntament d’Almussafes ha destacat les gestions municipals realitzades al voltant les reformes integrals del parc del poliesportiu incorporant una nova àrea per a xiquets i més zona verda. Abans de la remodelació, el parc es trobaba tot entaulellat, el qual s’ha retirar per ser substituït per zones verdes, ampliant-les en gran mida, atorgant més espai verd al poble.

A més s’ha confeccionat un sol drenant per a que quan hi haja precipitacions, l’aigua siga absorbida a les profunditats de la terra. Un parc amb molta trascendencia histórica per a la localitat, sent un dels més destacats d’Almussafes, que després d’aquesta remodelació gaudeix de molta més zona verda i molts més serveis per a la ciutadania.