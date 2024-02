Les obres, adjudicades per 82.280 euros, es van iniciar a mitjan desembre i està previst que concloguen en uns pocs dies



L’Ajuntament d’Almussafes aporta 7.162 euros de fons propis per al desenvolupament de la intervenció urbanística, subvencionada per la Diputació de València



L’Ajuntament d’Almussafes està executant les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable. En el tram de l’Avinguda de la Foia del Polígon Industrial Joan Carles I. Amb la subvenció de 75.117,67 euros concedida per la Diputació de València dins del Pla Reacciona. Per a la millora del cicle integral de l’aigua 2022.



Amb aquesta intervenció, pressupostada en 82.280 euros. L’executiu local solucionarà la gran pèrdua d’aigua de la canonada de polietilé de 110 mm instal·lada en el citat tram de l’avinguda i amb una antiguitat de més de 15 anys. Que ja havia sigut reparada en diferents ocasions per les fugides detectades.



A més de la instal·lació de 762 metres de canonada de PVC, l’actuació inclou, així mateix, la renovació de cinc escomeses domiciliàries i d’una ventosa i dos hidrants i la instal·lació de nou vàlvules de tancament elàstic brida en 150 mm en les connexions, per a poder independitzar aquest tram de canonada en cas de possibles reparacions futures.