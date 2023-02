“In/Sostenible” té com a finalitat apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), incidint en l’ODS 12: Producció i consum responsables

Almussafes està acollint les diferents activitats basades en l’ODS 12 (Producció i consum responsables) del projecte “In/Sostenible”, desenvolupat pel Fons Valencià per la Solidaritat. L’objectiu d’aquest projecte és territorialitzar els ODS. Fent incidència en l’ODS 12 amb la finalitat d’apropar-lo a la població per a fomentar modalitats de consum i producció sostenibles i sensibilitzar al voltant d’hàbits per a garantir un creixement sostenible.

En concret, Almussafes alberga l’exposició “Un camí cap a la sostenibilitat”. La qual pretén aproximar els 17 ODS de l’Agenda 2030 a la ciutadania del municipi, aprofundint en l’ODS 12. Aquesta exposició es podrà visitar de manera gratuïta a la biblioteca del municipi de la Ribera Baixa del 20 al 27 de febrer. Va ser inaugurada per Pau Bosch, regidor d’Educació, i Àlex Fuentes, regidor de Cultura.

Activitats del projecte

Seguint amb les activitats del projecte, també es realitzarà, el divendres 24 febrer a les 17.00 h, a la mateixa biblioteca. El contacontes teatralitzat “Anem a cercar un tresor” amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar als xiquets i les xiquetes d’Almussafes. Sobre la necessitat i urgència de canviar els hàbits i la forma de consum per a no acabar amb el planeta. Per altra banda, l’alumnat dels centres educatius se sensibilitzarà a través de l’activitat didàctica “Soc conscient de quin consum faig. Amb reflexions sobre la situació del planeta i l’anàlisi d’alternatives per a realitzar una producció i consum més sostenibles.

Almussafes acull el projecte “In/Sostenible” dins del marc de l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global. Que s’ofereix a les entitats locals sòcies del Fons Valencià per la Solidaritat. Les quals sumen esforços i recursos des del municipalisme valencià i la descentralització per a treballar conjuntament per una justícia global.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament. Amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 139 entitats locals valencianes sòcies (130 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador. Així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació. Per al desenvolupament social i econòmic. Amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.