Almussafes ultima les obres d’asfaltat del carrer Major

La intervenció urbanística es va iniciar el passat dia 8 de gener i està previst estiga conclosa a la fi d’aquesta setmana



El projecte de millora de la via pública està subvencionat pel Pla d’Inversions 2022-2023 de la Diputació de València





Des del passat 8 de gener, el carrer Major d’Almussafes està tallat a la circulació. Ja que el Consistori d’Almussafes ha iniciat el projecte d’asfaltat de l’esmentada via pública. Les obres, pressupostades en 110.104,65€ i finançades amb càrrec al Pla d’Inversions de la Diputació de València 2022-2023. Es troben en la recta final.

Per la qual cosa està previst que el carrer estiga en òptimes condicions per a la circulació a la fi d’aquesta setmana. En l’actualitat, ha conclòs el fresat i posterior col·locació de la nova capa asfàltica de la via i hui dilluns dia 15 s’està procedint a l’emprimació de la pintura viària horitzontal de tota la zona d’actuació.



L’alcalde, Toni González, i la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, van visitar, la passada setmana, el carrer Major d’Almussafes. Per a supervisar el desenvolupament del projecte d’asfaltat del mateix i la seua continuïtat per un tram del carrer València i Metge Bosch.

Emprés el passat dia 8 de gener amb l’objectiu de solucionar el considerable nombre de sots, desperfectes i esquerdaments detectats. Fruit de l’alta densitat de circulació que transita diàriament per la zona.



Des de l’inici de les obres, la via pública està tallada al trànsit. Per la qual cosa durant el període estimat d’execució de les obres, l’Ajuntament d’Almussafes ha establit rutes alternatives de circulació. Tant per als vehicles particulars com per a les línies d’autobusos escolars i regular.

L’objectiu d’aquesta intervenció, amb una inversió de 110.104,65€, és reparar i millorar el ferm d’aquest punt del nucli urbà de la localitat. Seguint amb la política de realitzar un bon manteniment de la infraestructura de trànsit rodat. “Les vies públiques requereixen una constant labor de conservació per a evitar accidents.

Fer més confortable la circulació i també disposar d’espais comuns en bones condicions a nivell estètic i en aquest cas la intervenció és essencial. Atés que el carrer Major rep una gran quantitat de vehicles diàriament, a més de tractar-se de la via de pas dels autobusos. Tant escolars el de la línia diària d’anada i tornada a València i a Alzira”, explica la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



Com a mesura de seguretat, prèviament al començament de l’obra es va senyalitzar convenientment la zona afectada amb la col·locació de senyals informatius de perill i de delimitació de les obres, així com els senyals per al tall i desviament del trànsit.



Per a la correcta execució de la intervenció urbanística, que inclou 8.800 metres quadrats de superfície a asfaltar, l’empresa adjudicatària va procedir a l’escombratge i neteja de l’àmbit d’actuació, juntament amb la retirada de senyals de trànsit, bol·lards, papereres, jardineres i contenidors emplaçats en aquesta. Durant la setmana passada es va realitzar el fresat mecànic del paviment asfàltic en tot l’ample del carrer, amb una profunditat de 5 cm.

El següent pas completat ha sigut el reg d’adherència amb un compost elaborat amb una emulsió asfàltica sobre mescla bituminosa.





Finalment, els operaris han aplicat la nova capa d’aglomerat asfàltic, ajustant el mateix al nivell de les rigoles i mantenint els pendents preexistents, així com l’enrasat d’algunes trapes de clavegueram, prèviament afonades, per a la seua adequació al nivell de l’asfalt.



Hui dilluns s’està escometent la pintura viària horitzontal de tota la via pública, formada per línies d’aparcament, de carrils, passos de vianants, places d’aparcament accessibles i simbologia, una actuació que conclourà en uns pocs dies i que permetrà la reobertura a la circulació del carrer.

«Lògicament durant el període d’intervenció urbanística es generen inconvenients a conseqüència del tall al trànsit, encara que amb la culminació de l’obra els beneficis són enormes en deixar una via segura i en perfectes condicions per a la seguretat de vehicles i vianants», conclou Calatayud.