Els músics van actuar en la primera ‘Nit amb la Cultura’ del mes de febrer que l’Ajuntament va programar en la cafeteria del Centre Cultural

Iván i Sandra és el nom artístic del duo musical de acordionistes. Ivan Arnandis i Sandra Serena, que als 22.30 hores del passat divendres, 3 de febrer, va delectar al públic amb una vetlada plena de romanticisme. Amb aquesta actuació, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes inaugura el cicle ‘Nits amb la Cultura’ del mes de febrer. Espectacles destinats a un públic reduït que s’ofereixen en la pròpia cafeteria del Centre Cultural i que inclouen un sopar previ.

‘Una vetlada romàntica amb Iván i Sandra’

La cafeteria del Centre Cultural d’Almussafes va acollir divendres passat 3 de febrer l’espectacle encunyat com ‘Una vetlada romàntica amb Iván i Sandra’. Una fusió de música popular francesa i espanyola amb el màgic sota dels acordions va convidar a viatjar a través de la melodia dels cançons d’amor i dels seues històries a un públic entregat al romanticisme.

Durant l’hora de duració de l’actuació, Iván i Sandra. Units com a duo musical dones de fa una dècada. Van interpretar un total d’onze tems tan mítics com La vie en rose. La cançó insígnia de la cantant francesa Édith Piaf; La història d’un amor, clàssic bolero de 1955; o La cumparsita, el tango més famós del món.

Una varietat de ritmes populars

“El que va començar sent un entreteniment s’ha convertit en la nostra il·lusió de vida. Junts realitzem espectacles en els quals busquem delectar als nostres espectadors amb molt d’afecte i dedicació. Una varietat de ritmes populars que ens traslladen en el temps: valsos, tangos, boleros”. Comenten els artistes, els qui destaquen que la seua proposta musical a prop crear la calidesa que permeta transmetre un missatge que arribe al cor.

L’espectacle formava part del cicle ‘Nits amb la Cultura’, en el qual periòdicament dones de la Regidoria de Cultura s’ofereixen diferents propals per a promocionar la música, la poesia, el teatre i l’art en general. Per la qual cosa la vetlada va seguir l’estructura habitual d’aquesta mena d’iniciatives impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes. Als 21.30 hores és va dur a terme un sopar, per al qual va ser necessari inscriure’s prèviament i portar l’entrepà o encarregar-l’en la cafeteria. En els tres euros del tiquet s’incloïa la beguda i els ensalades. Una hora després, als 22.30 hores, va començar l’actuació, que va ser amb accés gratuït fins a completar l’aforament de la sala.