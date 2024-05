El projecte de final de curs de l’assignatura de Dibuix Artístic ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament, qui ha cedit el material necessari per a la seua creació i la ubicació

Alumnat de primer de Batxillerat de l’IES Joan Fuster de l’assignatura de Dibuix Artístic, es troba estos dies realitzant un mural decoratiu en una de les parets del pont situat al carrer Cronista Burguera.

En concret, es tracta del projecte de fi de curs d’Art Urbà per al qual es va sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories d’Educació i Serveis Municipals. Un dels professors encarregats del treball, Antonio Talens, ha explicat que, després d’explorar durant el curs els conceptes d’art urbà i grafiti, i realitzar alguns murals en el mateix IES Joan Fuster, «de cara a la fi de curs, vam plantejar a l’Ajuntament la possibilitat de realitzar un projecte més ambiciós, amb el nom de Sueca en la memòria. Per a això, l’alumnat va acudir a l’Arxiu Municipal buscant imatges antigues de Sueca per a inspirar-se en els seus dissenys, traslladant el llenguatge de la fotografia antiga al món actual».

Entre tots els dissenys proposats, s’ha triat finalment el de l’alumne Arnau Martí, qui es va inspirar en una fotografia antiga d’un home treballant en un camp d’arròs, «vaig duplicar a la persona per a donar-li un toc més modern i vaig pixelar la imatge, afegint uns colps de color».

El regidor d’Educació i de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha visitat a l’alumnat en la seua primera jornada de treball per a comprovar el desenvolupament de l’obra, «per part de l’institut, ja s’havien dut a terme alguns projectes en col·laboració amb l’Ajuntament, com per exemple en els contenidors per a les colònies felines o en els murals realitzats en el Centre d’Educació Especial Miquel Burguera. Enguany, em van proposar este projecte per a final de curs i em va semblar molt interessant. Des de les regidories d’Educació i Serveis Municipals, hem col·laborat facilitant-los el material i el lloc en el qual realitzar-lo, perquè puga ser admirat per tota la ciutadania».