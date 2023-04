Més de 1.000 alumnes de Benifaió han participat en les Jornades Escolars Esportives de Convivència

L’ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria d’esports, va dur a terme la setmana passada les Jornades Escolars esportives de convivència en el Poliesportiu Municipal. Unes jornades on han participat “més de 1.000 alumnes. Des de 3r fins a 6é de Primària dels centres educatius de Benifaió. Al costat de l‘alumnat d’ESO de l’IES Enric Soler i Godes i del “Centro Cristo Rey”, assenyala la regidora de l’àrea Bibiana Piles.

Els alumnes, a més de practicar els esports habituals. Han pogut practicar i conéixer de prop altres esports com l’escalada, la tirolina el parcour o el minigolf. “Una forma divertida i amena a través d’aquestes jornades per a introduir nous esports en els nostres alumnes. Una iniciativa que ha sigut molt ben valorada tant pels participants com pels professors”, assenyala la regidora d’esports.

Així, les jornades esportives de convivència, a més de servir per a realitzar esport i fomentar la vida saludable entre l’alumnat dels centres educatius ha servit perquè els participants pogueren conéixer amb detall i en la pràctica altres modalitats esportives.