Voleu saber com serien les ciutats si estigueren dissenyades per xiquets i xiquetes de sisé de primària?

La resposta es troba a l’auditori municipal de Paiporta que durant dues setmanes acull una exposició de maquetes sobre les propostes de millora i sostenibilitat de la ciutat.

Les maquetes estan fetes pels alumnes de sisé de primària del col·legi Rosa Serrano

Les maquetes mostren que a les seues ciutats hi haurien moltes zones verdes, es remodelarien espais i els mitjans de transport serien sostenibles. Per descomptat, defugen dels mals fums i de la contaminació acústica

L’exposició ha despertat una gran expectació. Són molts els curiosos que han volgut conéixer de prop les propostes dels xiquets i que poden fer-nos pensar

L’exposició ha traspassat l’escola per mostrar-se a tots els ciutadans a l’auditori municipal on els xiquets i xiquetes deixen ben clar amb les seues creacions com volen que siga la Paiporta del present i del futur