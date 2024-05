Alzira acollirà per primera vegada el Dia del Celíac el 18 de maig

Alzira acollirà per primera vegada la celebració del Dia de la Malaltia Celíaca, una jornada en què participa ACECOVA, l’Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana.

La trobada se celebrarà dissabte 18 de maig a la Casa de la Cultura i comptarà com a esdeveniment principal amb la celebració de l’assemblea anual d’ACECOVA.

Els participants en l’assemblea podran expressar els seus dubtes sobre la malaltia, conéixer altres persones que la pateixen i informar-se de totes les possibilitats al seu abast per a enfrontar-la, així com dels projectes en què està treballant l’associació.

Les persones inscrites gaudiran a més d’un dinar sense gluten al claustre de la Casa de la Cultura amb posterior visita guiada per la vila, on es donarà a conéixer l’origen i la història de la ciutat, així com les tradicions i festes més importants.

Des de l’àrea de Salut Pública, s’ha instat als espais municipals, així com a la xarxa d’hospitals, a incloure opcions aptes per a celíacs.

La regidora de Salut Pública, Lara Ferrer, ha destacat que, a banda de la commemoració del Dia de la Malaltia Celíaca, es pretén crear una guia d’establiments segurs per a les persones celíaques, perquè puguen tindre les mateixes oportunitats d’oci gastronòmic que la resta de la ciutadania.

Ferrer també ha avançat que està en contacte amb la regidoria de festes perquè les festes municipals també tinguen un espai per a persones celíaques, fomentant al mateix temps el turisme gastronòmic. Una iniciativa que compta també amb el suport d’ACECOVA.

Amb tot, des de l’àrea de Salut Pública assenyalen que es tracta també d’un incentiu econòmic per a tota la xarxa comercial de restauració d’Alzira, i que la intenció és homologar les opcions sense gluten ja existents als restaurants de la ciutat perquè les persones celíaques disposen d’una guia.