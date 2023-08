Alzira Activa Dos Nous Itineraris d’Orientació i Inserció Laboral

L’Agència de Desenvolupament Local d’Alzira impulsa la inserció laboral amb dos nous projectes, centrats en dones i persones desocupades de llarga durada.

ILDONA i ILDELD: Programes Inclusius d’Inserció Laboral

L’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Alzira ha pres la iniciativa en la lluita contra la desocupació, amb l’implementació de dos nous itineraris d’orientació i inserció laboral.

Per una banda, tenim el programa ILDONA, dissenyat per a fomentar la inserció de les dones en àmbits rurals i urbans dins el món laboral. El programa proporciona tècniques i ferramentes per a actualitzar els coneixements de les participants, afavorint així la seua recerca de treball.

D’altra banda, l’itinerari ILDELD està dirigit a col·lectius vulnerables, en aquest cas, persones desocupades de llarga durada. L’objectiu és donar suport a estes persones i ajudar-les a retornar al mercat laboral.

Augmentant Competències, Afavorint l’Empleabilitat

Ambdós projectes estan dissenyats de manera que l’alumne augmente i actualitze les seues competències durant la recerca de treball. Els itineraris cobreixen àmbits com les noves tecnologies, habilitats d’escriptura, ferramentes de treball o plataformes d’ofertes de treball.

La financiació per a estes iniciatives ve de la Unió Europea – a través dels Fons Next GenerationEU – i s’administra mitjançant la Generalitat Valenciana Labora. La subvenció d’ILDONA ascendeix a 77 mil euros i donarà suport a 35 dones desocupades. El projecte ILDELD, per la seua banda, ha rebut una subvenció de 90 mil euros, que beneficiarà a 45 persones desocupades de llarga durada.

Aquestes mesures, emmarcades en la lluita contra la desocupació i la promoció de la igualtat laboral, representen un pas important en la creació d’oportunitats laborals inclusives i equitatives en la ciutat d’Alzira.

